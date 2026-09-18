IV-Präsident Knill zur Bestellung von Thomas Arnoldner zum ÖBAG-Vorstand

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die Nominierung von Thomas Arnoldner durch den ÖBAG-Aufsichtsrat, der mit Anfang 2027 zum neuen Vorstand der ÖBAG bestellt werden soll. IV-Präsident Georg Knill: „Mit Thomas Arnoldner übernimmt ein langjährig erfahrener Manager aus einem Unternehmen des ÖBAG-Portfolios die Verantwortung für die Beteiligungen der Republik. Er kennt die Organisation und ihre Strukturen daher bestens und wird die Geschicke der österreichischen Industriebeteiligungen mit Weitblick und Umsicht führen – auch im aktuellen Umfeld, das für den Standort weiterhin herausfordernd bleibt.“

Die ÖBAG hält zentrale Beteiligungen der Republik an heimischen Leitbetrieben und beeinflusst damit maßgeblich die strategische Ausrichtung großer Teile der österreichischen Industrie. Eine stabile und kompetent geführte ÖBAG ist für den Wirtschaftsstandort Österreich von zentraler Bedeutung – nicht zuletzt für Investitionsentscheidungen, Standortsicherheit und die internationale Wahrnehmung heimischer Unternehmen. Die IV sieht der Zusammenarbeit mit der neuen ÖBAG-Spitze entgegen und wünscht Thomas Arnoldner für die kommenden Aufgaben viel Erfolg.