  • 18.09.2026, 12:25:02
  • /
  • OTS0104

ORF-„Pressestunde“ mit Wolfgang Katzian, Präsident Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)

Am 20. September um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

„Der Krisenmodus kann nicht der Dauermodus werden“, hat ÖGB-Chef Wolfgang Katzian vor kurzem im Ö1-Interview gesagt. Und das kann durchaus als Ansage Richtung der nahenden Kollektivvertragsverhandlungen gesehen werden. Es passt aktuell aber auch zum Zustand der SPÖ, der diese Woche, wenn auch nicht offiziell, Thema beim Parteipräsidium war. Eine Obmann-Debatte sieht zumindest Wolfgang Katzian nicht, trotz Babler-Kritik aus Teilen der Gewerkschaft. Klar ist seine Position in der Diskussion zur Anhebung des Pensionsantrittsalters – ein klares „Nein“. Wie schätzt er als Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes die Rede der Kommissionspräsidentin ein, was hat sich in 80 Jahren Sozialpartnerschaft verändert – und wie sieht er seine zukünftige Rolle im ÖGB?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 20. September 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Maria Zimmermann, „Salzburger Nachrichten“, und Claudia Dannhauser, ORF.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright