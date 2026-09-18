- 18.09.2026, 12:25:02
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- OTS0104
ORF-„Pressestunde“ mit Wolfgang Katzian, Präsident Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
Am 20. September um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
„Der Krisenmodus kann nicht der Dauermodus werden“, hat ÖGB-Chef Wolfgang Katzian vor kurzem im Ö1-Interview gesagt. Und das kann durchaus als Ansage Richtung der nahenden Kollektivvertragsverhandlungen gesehen werden. Es passt aktuell aber auch zum Zustand der SPÖ, der diese Woche, wenn auch nicht offiziell, Thema beim Parteipräsidium war. Eine Obmann-Debatte sieht zumindest Wolfgang Katzian nicht, trotz Babler-Kritik aus Teilen der Gewerkschaft. Klar ist seine Position in der Diskussion zur Anhebung des Pensionsantrittsalters – ein klares „Nein“. Wie schätzt er als Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes die Rede der Kommissionspräsidentin ein, was hat sich in 80 Jahren Sozialpartnerschaft verändert – und wie sieht er seine zukünftige Rolle im ÖGB?
Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 20. September 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Maria Zimmermann, „Salzburger Nachrichten“, und Claudia Dannhauser, ORF.
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