„Thema“: Der Fall Gunkl – sexueller Missbrauch an Kindern und die Folgen

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 21. September 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Der Fall Gunkl – sexueller Missbrauch an Kindern und die Folgen

Der sexuelle Missbrauch an einem damals dreijährigen Mädchen in Wien schockiert ganz Österreich. Tatverdächtig ist der 64-jährige Kabarettist Günther Paal, genannt Gunkl. In einem am Mittwochabend auf Facebook veröffentlichten Video nimmt er Stellung zu den Vorwürfen. Davor erstattete er Selbstanzeige, nachdem die Mutter und die Großmutter des Opfers 189.000 Euro von ihm erpresst haben sollen. Ohne den bekannten Namen und die mutmaßliche Erpressung wäre der Fall einer von vielen Missbrauchsfällen an Kindern in Österreich. Allein im vergangenen Jahr wurden 224 Menschen wegen sexuellen Missbrauchs Unmündiger verurteilt. Was können Polizei, Opferschutzorganisationen und Männerberatungsstellen tun? Eva Kordesch, Oliver Rubenthaler und Savanka Schwarz berichten.

Kater gequält und getötet – Verdächtiger in U-Haft

Wieder ein schwerer Fall von Tierquälerei: In Rechnitz im Burgenland steht ein Mann im Verdacht, einen Kater misshandelt, getötet und die Tat mit dem Handy gefilmt zu haben. Der 35-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Der Fall erinnert an den des getöteten Katers „Schmotzer“ in Tirol. Damals wurden die drei tatverdächtigen Männer freigesprochen, was bei vielen Menschen für Unverständnis sorgte. Die klinische Psychologin Birgit Stetina forscht zu Mensch-Tier-Beziehungen und sagt: „Für viele Straftäter hat die Gewalt bei Tieren angefangen“. Laura Mlakar und Anne-Maria Neubauer gehen der Frage nach, warum es immer wieder zu solchen Taten kommt.

Häuslbauer – Platzt der Traum vom Eigenheim?

„Ich hab mich einfach total überschätzt und fast kein Geld mehr, um weiterzumachen“, sagt Nicole Bauer. Seit fünf Jahren lebt sie auf einer Baustelle im Südburgenland. Für sie und für viele andere scheint der Traum vom Eigenheim ausgeträumt. Hauspreise haben sich mehr als verdoppelt, Baugründe sind rar und Baukosten explodieren. „Du verschuldest dich ein halbes Leben lang“, sagt Philipp Hahn, der mit seiner Familie ein Doppelhaus baut. Eine Hälfte will er verkaufen, um seine eigene zu finanzieren. Leon Hoffmann-Ostenhof begleitet Menschen, die sich ihren Traum mit teils ausgefallenen Strategien doch noch erfüllen wollen.

Von Beruf Matrose – Arbeiten am Schiff

„Es ist ein total schönes Gefühl, am Steuer zu sitzen“, sagt Fabian Luger. Er ist von Beruf Matrose auf der MS Ossiach. Dass man in diesem Beruf überhaupt eine Lehre absolvieren kann, hat er nur durch Zufall erfahren. Der Ossiacher See in Kärnten ist einer der wenigen Seen in Österreich, wo das möglich ist. Fabian Lugers Traum ist es, danach die Ausbildung zum Schiffsführer, also zum Kapitän, zu machen. Ein Traum, den auch Cornelia Wiesauer verfolgt. „Am Wasser zu arbeiten bedeutet für mich Freiheit“, sagt die 35-jährige Wienerin. Sie ist eine von nur zwei Hafenmeisterinnen in Österreich, in Zukunft will sie den Eisbrecher MS Eisvogel auf der Donau steuern. Eva Kordesch über ungewöhnliche Berufe am Wasser.