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Neues Buch von Meinrad Pichler: Präsentation im ORF Vorarlberg

Donnerstag, 24. September 2026, 20.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Wien (OTS) - 

Der renommierte Vorarlberger Historiker Meinrad Pichler präsentiert am 24. September um 20.00 Uhr sein neues Buch „HIN UND HER. Transatlantische Leben“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Das Buch erscheint am 30. September 2026 im Verlag „edition v“. Zur Buchpräsentation sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter [email protected] oder telefonisch unter 05572 301. Zum Buch spricht Klaus Lutz. Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz vom ORF Vorarlberg spricht anschließend mit der Direktorin des Jüdischen Museums Hohenems Irene Aue-Ben-David und dem Vorarlberger Historiker Harald Walser. Für die musikalische Begleitung sorgt Jazzmusiker Tony Heidegger.

Migration, ihre Ursachen und Anlässe – mit Beispielen in und aus Vorarlberg

Migration ist eine Konstante der Menschheitsgeschichte. Die Ursachen und Anlässe dafür sind vielfältig. Wenn das Wanderungsziel enttäuscht, ist eine Rückwanderung ein möglicher Ausweg. Eine Auswanderung nach Amerika barg im 19. Jahrhundert auch für Menschen aus Vorarlberg ein erhebliches Risiko. Aber auch eine Rückkehr gestaltete sich oft problematisch, weil ein Aufenthalt in den USA die Auswandererinnen und Auswanderer verändert hat. Von solchen oft komplizierten und abenteuerlichen Wanderungsverläufen über den Atlantik erzählt der Band am Beispiel von 21 Personen aus und in Vorarlberg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es freut mich, dass wir die neue, aufschlussreiche Publikation des renommierten Vorarlberger Historikers Meinrad Pichler im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg präsentieren. Ein Dankeschön geht auch an den Verlag ‚edition v‘ für die gute Zusammenarbeit.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Meinrad Pichler gelingt es in seinem neuen Buch, die Wanderungsbewegungen der Menschen im 19. Jahrhundert so persönlich, anschaulich und berührend zu erzählen, dass Geschichte greifbar und erlebbar wird. Schön, dass wir diesen wichtigen Band zur Vorarlberger Vergangenheit im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg vorstellen dürfen.“

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