SPÖ-Termine von 21. bis 27. September 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 21. September 2026

10.30 Uhr Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an einer Aktion der SPÖ Favoriten anlässlich des Equal Pension Day teil.

12.15 Uhr Frauenministerin Holzleitner bei Doorstep anlässlich der Festveranstaltung zum fünfjährigen Bestehen der Beratungsstellen für Gewaltprävention (Foyer des Bundeskriminalamts, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien). Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

DIENSTAG, 22. September 2026

10.00 Uhr Ministerrat (BKA).

18.00 Uhr Kreisky-Forum: Bruno Kreisky on TOUR - Demokratie braucht Bewegung! & FILM: BRUNO – Der junge Kreisky. Infos unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/bruno-kreisky-on-tour-demokratie-braucht-bewegung-film-bruno-der-junge-kreisky

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Tessa Szyszkowitz im Gespräch mit Sophie Roberts zum Thema „A Training School for Elephants“ (Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien). Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/a-training-school-for-elephants

MITTWOCH, 23. September 2026

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.00 Uhr Pressekonferenz mit Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, ÖAW und Mistral anlässlich der Präsentation des neuen Apollo-Sprachmodells. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien, Anton Zeilinger-Salon).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Blauer Elephant und Daniela Kanoun zum Thema „Zum Diktator in 30 Tagen. Über Manipulation, Macht und Warum Demokratie Aufmerksamkeit braucht.“ (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien). Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/zum-diktator-in-30-tagen-ueber-manipulation-macht-und-warum-demokratie-aufmerksamkeit-braucht

DONNERSTAG, 24. September 2026

10.00 Uhr Minister*innen Korinna Schumann und Eva-Maria Holzleitner nehmen an der Pressekonferenz zur Weiterführung von „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ teil (Pressezentrum des Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien und per Live-Stream). Anmeldung unter: [email protected]

14.00 Uhr Vizekanzler, Medienminister Andreas Babler besucht die Österreichischen Medientage im Erste Campus, 1100 Wien.

18.30 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Pankaj Mishra und Daniel Kehlmann zum Thema „The World after Gaza“ (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien). Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/vienna-humanities-festival-2026

FREITAG, 25. September 2026

9.30 Uhr Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt am 14. Grazer Sprachenfest teil und besucht anschließend das Europäische Fremdsprachenzentrum des Europarats (ECML, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Cathrin Kahlweit im Gespräch mit Vassili Golod und Paul Krisai zum Thema „Zwischen Kyjiw und Moskau: Berichte aus dem Krieg“ (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien). Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/zwischen-kiew-und-moskau-berichte-aus-dem-krieg

10.00 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am „Tag des Schulsports“ teil (Trendsportzentrum Prater, Wien).

SAMSTAG, 26. September 2026

Vizekanzler, Sportminister Andreas Babler besucht den Tag des Sports am Heldenplatz.

10.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt eröffnet den „Tag des Sports“ des Sportministeriums am Heldenplatz, erklimmt den Kletterturm und führt Ehrungen durch.

19.00 Uhr Finanzminister Markus Marterbauer nimmt an Podiumsdiskussion bei der Veranstaltung „Monopol kann Zukunft“ teil (Pyramide Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf).

SONNTAG, 27. September 2026

17.30 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt besucht das Länderspiel Österreich – Kosovo im Happel-Stadion, Wien.



(Schluss) bj