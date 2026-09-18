Mit der Mariazellerbahn zu den Veranstaltungshighlights des Dirndltaler Festwochenendes

St. Pölten (OTS) -

Von 25. bis 27. September 2026 lädt das Pielachtal zum Dirndltaler Festwochenende ein. „Das Dirndltaler Festwochenende ist ein echtes Highlight im herbstlichen Veranstaltungskalender, es lässt regionales Brauchtum und wertvolle Traditionen hochleben und zeigt unsere Heimat von ihrer schönsten Seite. Unsere Mariazellerbahn ermöglicht unseren Landsleuten und Familien eine stressfreie An- und Abreise zu den einzelnen Events in den malerischen Pielachtal-Gemeinden“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Zur Erntezeit der Dirndlfrucht finden am letzten Septemberwochenende zahlreiche Aktivitäten im Pielachtal statt: Gestartet wird am 25. September in Obergrafendorf mit dem „Kleinen Dirndlkirtag am Wochenmarkt“ samt kulinarischen Schmankerln und Musik. Am 26. September lädt die Dirndlfrucht Manufaktur FuXsteiner in Kirchberg an der Pielach unter dem Motto „Dirndl g’spian – von der Blüte ins Glas“ zur exklusiven Manufaktur-Führung mit Filmvorführung und Verkostung von Dirndlspezialitäten. Ebenfalls am 26. September öffnet die „World of Styx“ in Obergrafendorf ihre Tore für eine Gold-Tour Führung inklusive Schokoladenverkostung und spannenden Einblicken in die Naturkosmetikproduktion.

Der 26. und 27. September stehen in Hofstetten-Grünau im Zeichen der Kunst. Im Rahmen der „Pielachtaler Künstlertage“ präsentieren Kunstschaffende aus der Region ihre vielfältigen Kunsthandwerke, beste Kulinarik und Musik runden das Programm ab. „Das Pielachtal steht ein ganzes Wochenende lang im Zeichen der beliebten Dirndlfrucht. Unsere Mariazellerbahn steht als regionaler Mobilitätspartner bereit und bringt die Gäste bequem und entspannt zu den verschiedenen Feststandorten“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter: https://pielachtal.at/dirndl/veranstaltungen-dirndl/ und Informationen zur Mariazellerbahn unter www.mariazellerbahn.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

Katharina Heider-Fischer, MSc., Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Tel.: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, E-Mail: [email protected]