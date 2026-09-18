„Hohes Haus“ über das Ziel „Klimaneutral 2040“ – wie verbindlich wird der Weg dorthin?

Wien (OTS) -

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 20. September 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Klimaneutral 2040 – wie verbindlich wird der Weg dorthin?

Die Regierung schickt ihr neues Klimagesetz in die Begutachtung. Die Verhandlungen waren seit Jahren von einem politischen Tauziehen zwischen Klimaschutz und wirtschaftlichen Interessen geprägt. Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden – aber wie verbindlich ist der Weg dorthin? Welche konkreten Vorgaben macht das Gesetz? Und was passiert, wenn die Klimaziele verfehlt werden? Ein Bericht von Claus Bruckmann.

Im Interview: Umweltminister Norbert Totschnig, ÖVP

Der neue Wilde

Veit Dengler kennt das politische Geschäft – als Unternehmer, Manager und Mitbegründer der NEOS. Jetzt erlebt er Politik aus einer neuen Perspektive: als fraktionsloser Abgeordneter. Nach seinem Ausschluss aus Klub und Partei ist Dengler erstmals als „Wilder“ im Nationalrat aufgetreten. Was kann ein Abgeordneter ohne Klub bewirken? Und welche Zukunft sieht Dengler als politischer Einzelkämpfer? Marcus Blecha berichtet.

Pilnacek: Was noch ans Licht kommen soll

Der Untersuchungsausschuss rund um den verstorbenen Justizsektionschef Christian Pilnacek geht weiter. Neue Befragungen und Dokumente sollen klären, wie Entscheidungen im Justizministerium zustande kamen und welche Netzwerke dabei eine Rolle spielten. Was kann der Ausschuss noch aufdecken? Und welche Fragen bleiben auch nach den bisherigen Erkenntnissen offen? Julian Paschinger berichtet.

Europa unter Druck

Sicherheit, Wirtschaft, Migration und der Krieg in der Ukraine: Die EU steht vor großen Herausforderungen. Nach der Rede zur Lage der Union von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament geht es um die entscheidende Frage: Wie handlungsfähig ist Europa in einer sich grundlegend verändernden Welt? Welchen Kurs will die Union einschlagen – und was bringt die neue Partnerschaft mit Kanada? Susanne Däubel berichtet.