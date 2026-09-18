Welt-Alzheimertag: Breites Unterstützungsangebot bei Demenz im Fonds Soziales Wien

Wien (OTS) -

Rund 30.000 Wiener:innen leben derzeit mit Demenz, bis 2050 könnte sich diese Zahl auf mehr als 60.000 erhöhen. Als Sozialhilfeträger der Stadt Wien gestaltet der Fonds Soziales Wien (FSW) die städtischen Pflege- und Betreuungsangebote bedarfsgerecht und setzt dabei seit Jahren einen strategischen Schwerpunkt auf Demenz. Demenz betrifft aber nicht nur die FSW-Kund:innen im Bereich Pflege und Betreuung, sondern maßgeblich auch pflegende An- und Zugehörige. Neben Unterstützungsangeboten für diese Zielgruppe klärt der FSW mit zahlreichen Informationsangeboten zu Demenz auf und berät interessierte Wiener:innen zum Thema.

„Demenz ist eine Herausforderung, die die meisten Menschen irgendwann einmal betrifft - sei es, weil man selbst erkrankt oder jemand aus dem Freundeskreis oder familiären Umfeld. Als FSW tragen wir Verantwortung dafür, dass die Pflege- und Betreuungsangebote in Wien bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Deshalb denken wir Demenz in allen Angeboten mit. Unser Ziel ist es, den Menschen je nach ihrer individuellen Lebenssituation ein möglichst selbstbestimmtes Leben und gute Betreuung zu ermöglichen“ , sagt FSW- Geschäftsführerin Susanne Winkler. „Gleichzeitig spielt Beratung und Aufklärung eine zentrale Rolle. Aus einer Studie wissen wir, dass 82 % der Wiener:innen Sorge haben, ihrer Familie im Falle einer Erkrankung zur Last zu fallen.“

Demenz in allen Pflege- und Betreuungsangeboten mitgedacht – Bedarf wird steigen

Demenzielle Erkrankungen werden in allen Pflege- und Betreuungsangeboten berücksichtigt – von der mobilen Pflege und Betreuung zu Hause bis hin zu stationären Pflege- und Wohneinrichtungen. Ergänzend stehen spezialisierte Angebote für Menschen mit Demenz zur Verfügung. Diese Strategie spiegelt sich auch in den FSW-Tageszentren wider: Zwei der elf FSW-Tageszentren für Senior:innen sind auf die Betreuung von Kund:innen mit Demenz spezialisiert. In allen FSW-Tageszentren gehen Mitarbeiter:innen im Rahmen der individuellen Betreuungspläne auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ein. Aufgrund des steigenden Bedarfs wird es auch in Zukunft mehr Demenz-Angebote brauchen.

Unterstützung für pflegende An- und Zugehörige

Pflegende An- und Zugehörige leisten einen wesentlichen Beitrag zur Betreuung von Menschen mit Demenz. Das Netzwerk für pflegende An- und Zugehörige unterstützt sie kostenlos mit Beratung, Workshops und Weiterbildungen. Auch der Umgang mit demenziellen Erkrankungen und die damit verbundenen Herausforderungen im Pflegealltag sind zentrale Themen.

Für alle Wiener:innen, die Unterstützung benötigen, ist zudem das FSW-Kund:innenservice die zentrale erste Anlaufstelle. Es informiert über passende Leistungen und begleitet Menschen zur passenden Pflege und Betreuung. Das FSW-Kund:innenservice ist täglich von 8 bis 20 Uhr unter der Nummer 01 24 5 24 erreichbar.

Demenzfreundliches Wien: Angebote sichtbar und zugänglich machen

Ein demenzfreundliches Wien braucht neben professioneller Pflege und Betreuung auch Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die Plattform Demenzfreundliches Wien vernetzt mehr als 100 Organisationen, Projekte, Bezirke und Einzelpersonen, die sich für die Anliegen von Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen einsetzen. Sie ist Teil der Wiener Demenzstrategie, die bis 2035 zum Ziel hat, Wien noch demenzfreundlicher zu gestalten. Eine zentrale Übersicht auf der Website von Wien für Senior:innen bündelt regelmäßige Demenzangebote in ganz Wien und erleichtert damit den Zugang zu Beratung, Information, Pflege, Betreuung sowie sozialen und kulturellen Angeboten: www.seniorinnen.wien/demenzangebote

„Ein demenzfreundliches Wien entsteht im Alltag – mit Wissen, Verständnis, Respekt und gemeinsames Handeln. Bewusstseinsbildung ist dabei ein zentraler Schlüssel. Die Plattform Demenzfreundliches Wien stärkt die Zusammenarbeit und die Synergien ihrer zahlreichen Partner:innen und macht deren vielfältige Angebote in Wien sichtbar“ , so Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien und Leiterin des Teams Wien für Senior:innen im FSW.

Information, Beratung und Austausch rund um den Welt-Alzheimertag

Im Herbst und rund um den Weltalzheimertag am 21. September gibt es in Wien mehrere Möglichkeiten, sich über Demenz zu informieren und Unterstützung zu bekommen:

Wiener Tag der Pflege: Am 18. September 2026 von 14 bis 15 Uhr gibt es am diesjährigen Wiener Tag der Pflege spezielle Beratung zum Thema Demenz. Außerdem liest Johanna Constantini aus ihrem Buch und berichtet über ihre Erfahrungen mit ihrem an Demenz erkrankten Vater Didi Constantini. www.fsw.at/wienertagderpflege2026



Am gibt es am diesjährigen Wiener Tag der Pflege spezielle Beratung zum Thema Demenz. Außerdem liest Johanna Constantini aus ihrem Buch und berichtet über ihre Erfahrungen mit ihrem an Demenz erkrankten Vater Didi Constantini. www.fsw.at/wienertagderpflege2026 Erklärfilm Demenz: Von 15. September bis 1. Oktober 2026 wird ein Animationsfilm auf den Infoscreens der Wiener Linien gezeigt. Der Film informiert niederschwellig über Demenz und einen verständnisvollen Umgang im Alltag. Die Kurz- und Langversionen sind in vier Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch. www.seniorinnen.wien/demenzfreundliches-wien



Von wird ein Animationsfilm auf den Infoscreens der Wiener Linien gezeigt. Der Film informiert niederschwellig über Demenz und einen verständnisvollen Umgang im Alltag. Die Kurz- und Langversionen sind in vier Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch. www.seniorinnen.wien/demenzfreundliches-wien Monat der Senior:innen: Im Oktober stehen zwei Vorträge in FSW-Tageszentren im Zeichen von Demenz. Am 8. Oktober geht es in der Oriongasse um das Erkennen, Fühlen und Verstehen von Demenz. Am 29. Oktober steht im FSW-Tageszentrum PLUS Favoriten die Frage „Was geht noch, wenn nichts mehr geht?“ im Mittelpunkt. Beide Vorträge werden von Demenzberaterin Marina Moyses gestaltet. www.tageszentren.at/demenzschwerpunkt-im-herbst

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