Ein Stück Rom in Wien

Wien (OTS) -

Pizzabäcker Davide Presciutti bringt vier Jahre Erfahrung aus dem Team von Gabriele Bonci in Rom nach Wien – zwei davon als Chef-Pizzaiolo.

Wien, September 2026 – Die Pizzeria Disco Volante erweitert ab Oktober ihr Angebot um römische Focaccia. Für die Herstellung zeichnet Pizzabäcker Davide Presciutti verantwortlich, der insgesamt vier Jahre bei Gabriele Bonci in Rom gearbeitet hat. Zwei davon war er als Chef-Pizzaiolo („primo pizzaiolo“) tätig.

Die Focaccia wird in der Disco Volante frisch auf dem Blech gebacken, anschließend portioniert und warm zum Direktverzehr angeboten. Zum Start gibt es eine klassische Variante sowie Focaccia mit Pomodorini. Ganze Bleche können außerdem vorbestellt werden – zum Teilen, für größere Runden oder Veranstaltungen.

„Die Kunst der Focaccia ist mehr als einfach nur Teig am Blech. Ich habe diese Art, mit Teig zu arbeiten, in Rom gelernt und freue mich darauf, meine Erfahrung in die Disco Volante einzubringen“, sagt Davide Presciutti.

Mit der römischen Focaccia ergänzt die Disco Volante ihr Pizzaangebot um eine weitere Form italienischer Teigkultur. Im Mittelpunkt stehen Teig, Zeit, Zutaten und handwerkliche Verarbeitung.

Auch das Nachmittagsangebot wird erweitert: Montag bis Freitag von 15:00 bis 17:00 Uhr sind künftig während der Pizzapause italienische Streetfood-Klassiker wie Arancini, Crocchè, Salvia Fritta und Salate erhältlich. Ergänzt wird das Angebot durch die neue Focaccia.

Damit bringt Davide Presciutti seine in Rom gesammelte Erfahrung direkt auf die Gumpendorfer Straße: römisches Focaccia-Handwerk in Wien.

Disco Volante, Gumpendorfer Straße 98, 1060 Wien

Neu ab Oktober 2026: Römische Focaccia, frisch und warm als Stück oder als ganzes Blech auf Vorbestellung.

Pressekontakt: Hedwig Zinöcker, [email protected]

Website: www.disco-volante.at