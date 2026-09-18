Finanzielle Entlastung: AK erhöht Schul- und Studienbeihilfe

Graz (OTS) -

Gerade in Zeiten steigender Energiepreise, anhaltender Teuerung und hartnäckiger Inflation ist es der AK Steiermark ein Anliegen, mit vielschichtigen Maßnahmen zu helfen. So wurde nun die eigene Schul- und Studienbeihilfe von 300 auf 350 Euro erhöht.

“Wir begleiten unsere Mitglieder während der gesamten Schullaufbahn", sagt Alexandra Hörmann, Bildungsbereichsleiterin in der Arbeiterkammer. Ob Mittelschule, AHS, Lehre oder andere Bildungswege – die AK-Fachleute beraten umfassend und neutral. "Mit der Erhöhung unserer Beihilfe setzen wir ein klares Zeichen, dass wir unsere Mitglieder gerade in herausfordernden Zeiten nicht alleine lassen", betont AK-Präsident Josef Pesserl. Hörmann ergänzt: "Unser Ziel ist es, Familien nicht nur finanziell, sondern auch mit fundierter Beratung bestmöglich zu unterstützen, damit jede und jeder den passenden Bildungsweg findet." Mit der Erhöhung reagiert die AK Steiermark gezielt auf die anhaltende Teuerung und baut ihre finanzielle Unterstützung für Schüler:innen und Studierende weiter aus.

AK-Schulbeihilfe

Die Arbeiterkammer unterstützt ihre Mitglieder und deren Kinder mit geringem Familieneinkommen ab der 9. Schulstufe mit einer Schulbeihilfe in Höhe von nun 350 Euro pro Schuljahr. Ab der 10. Schulstufe ist zunächst ein Antrag auf staatliche Schülerbeihilfe zu stellen. Liegt der positive Bescheid vor, kann dieser gemeinsam mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular bei der AK eingereicht werden.

AK-Studienbeihilfe

Auch bei der Studienbeihilfe in Höhe von nun 350 Euro gilt: Zunächst ist ein Antrag auf staatliche Studienbeihilfe (www.stipendium.at) zu stellen. Für Bachelorstudien im Pflegebereich sowie damit verbundene Kombinationsausbildungen, Bachelorstudien im MTD-Bereich und das Bachelorstudium der Hebamme gilt die jeweils gültige Richtlinie für die Gewährung einer Ausbildungsförderung für Gesundheits- und Sozialberufe der AK Steiermark.

Alle Informationen zu den Beihilfen und Förderungen der AK finden Sie auch unter www.akstmk.at/beihilfen