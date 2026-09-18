  • 18.09.2026, 11:37:32
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Aus’gsteckt am Cobenzl: Genuss mit Blick über Wien

Wien (OTS) - 

Der Herbst ist eine besondere Zeit am Cobenzl. Wenn sich die Weinberge färben und die Tage langsam kürzer werden, ist es genau der richtige Moment, bei einem guten Glas Wiener Wein zusammenzukommen.

„Unsere Gäste dürfen sich auf erlesene Weine vom Weingut Cobenzl, regionale Schmankerl von Wiener Gusto und einen einzigartigen Ausblick über die Wiener Weinberge freuen, „so der stv. Leiter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien, Ing. Günther Annerl.

Aus’gsteckt ist am 19. und 20. September, 3. und 4. Oktober sowie 10. und 11. Oktober jeweils von 12 bis 18 Uhr. Am 26. und 27. September ist die Buschenschank zu den Öffnungszeiten von Weinwandern Wien 2026 von 10 bis 18 Uhr geöffnet - bei Regen bleibt unsere Buschenschank geschlossen.

Adresse: Am Cobenzl, Höhenstraße Ecke Oberer Reisenbergweg, 1190 Wien.

Rückfragen & Kontakt

Florian Hutz
Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb
Telefon: +43 1 4000 49036
E-Mail: [email protected]
Website: https://wald.wien.gv.at

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