IV: Teilnahme Österreichs am IPCEI Advanced Semiconductor Technology (AST) stärkt Mikroelektronik-Ökosystem

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die Entscheidung über die Teilnahme Österreichs am neuen Important Project of Common European Interest (IPCEI) im Bereich Advanced Semiconductor Technology als weitere wichtige Maßnahme zur Umsetzung der Industriestrategie. „Mit der Teilnahme an einem weiteren IPCEI im Bereich Mikroelektronik setzt Österreich konsequent auf ein bestehendes Stärkefeld, und trägt wesentlich dazu bei, Forschung und Technologieunternehmen am Standort in strategisch wichtigen Wertschöpfungsketten zu positionieren und hochwertige Arbeitsplätze zu sichern“, zeigt sich IV-Generalsekretär Christoph Neumayer erfreut. Diese weitere Stärkung des österreichischen Mikroelektronik-Ökosystems in der Zusammenarbeit mit europäischen Partnerstaaten ist ein starkes Signal für Wachstum am Innovations- und Wirtschaftsstandort in geopolitisch herausfordernden Zeiten.

Insgesamt stehen rund 80 Millionen Euro, mit einer Förderobergrenze von 20 Millionen Euro pro Projekt, aus den Mitteln des BMWET zur Verfügung. Die Abwicklung des nun geöffneten Fördercalls erfolgt über die FFG. Halbleiter zählen zu den zentralen Schlüsseltechnologien. Sie bilden die Grundlage für Innovationen in Bereichen wie Kommunikationstechnologien, Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Mobilität und industrielle Digitalisierung. Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion moderner Halbleiter sind daher von entscheidender Bedeutung für die technologische Souveränität und Zukunftsfähigkeit Europas.

IPCEI schafft die Voraussetzungen, dass Forschung und Entwicklung schneller in industrielle Anwendungen überführt werden und ist damit wesentlich für die nachhaltige Stärkung der Position Europas im rasanten globalen Technologiewettbewerb. „Es ist daher auch positiv, dass IPCEI als Instrument im künftigen Europäischen Wettbewerbsfonds verankert werden soll,“ zeigt sich Neumayer überzeugt.