Heidi Klum in LEGO® Rikscha - 7000 LEGO® Botanicals lassen das HeidiFest aufblühen

München (OTS) -

Am Abend des 17. September lud Heidi Klum zu ihrer spektakulären Party in München. Die Vision der Gastgeberin: ein unvergessliches Blumenmeer - LEGO® Botanicals hat ihr diesen Traum erfüllt. Als offizieller Sponsor sorgte die LEGO GmbH für einen beeindruckenden floralen Rahmen! Neben bunten LEGO® Botanicals Arrangements und einer blühenden Rikscha trug die Gastgeberin einen LEGO Botanicals Blumenkranz im Haar. Insgesamt wurden hierfür 7000 LEGO Botanicals verbaut.

Das Highlight des Abends war die Ankunft von Heidi Klum: Das Topmodel fuhr in einer Rikscha vor, die für das Event opulent mit bunten Sonnen- und Wildblumen von LEGO Botanicals geschmückt war. Auch ihr Haarschmuck war ein Hingucker: Modedesignerin Marina Hoermanseder hatte exklusiv für das HeidiFest einen LEGO Botanicals Blumenkranz entworfen.

Trachten-Vibe trifft LEGO Botanicals: Das HeidiFest im blumigen Look

Die florale Deko zog sich nahtlos durch die gesamte Veranstaltung und verlieh dem traditionellen Ambiente der Eventlocation einen bunten, lebensfrohen Twist. Kunstvolle Blumengirlanden und rustikale Milchkannen, die mit detailgetreuen Pflanzen und Blüten aus LEGO Steinen gefüllt waren, setzten farbenfrohe Akzente im bayerischen Setting. Auch der Innenhof war mit LEGO Botanicals Arrangements geschmückt. Um Heidi Klums Traum von einem Blumenmeer wahr werden zu lassen, wurden insgesamt 7000 LEGO Botanicals verbaut. Alleine die LEGO Rikscha wurde mit über 480 LEGO Blüten bestückt.

Rotes Logo, grüne Blumenwiese: Der Fotospot für Heidis Star-Gäste

Die offizielle Pressewand bot den rund 1.000 geladenen Gästen eine besondere und markante Kulisse. Sie wurde mit floralen 3D-Elementen der LEGO Botanicals kreativ gestaltet. Vor diesem außergewöhnlichen Fotospot setzten sich nicht nur Prominente wie Schlagerlegende Vicky Leandros, Popsänger Markus Mörl sowie Sängerin und ESC-Teilnehmerin Sarah Engels in Szene - auch internationale Megastars wie Naomi Campbell und Nicole Scherzinger kamen auf Einladung von Heidi Klum nach München.

Nach dem XXL-Herz im vergangenen Jahr zeigte die LEGO GmbH erneut, wie vielseitig die LEGO Steine auf großen Lifestyle-Events zum Einsatz kommen können.

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Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark, von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.