Grüne Wien/Pühringer, Kraus, Reiter: 25 Jahre Grüne Bezirksvorstehung Neubau – „Was in Neubau geht, geht auch in ganz Wien“

Wien (OTS) -

„Neubau zeigt seit 25 Jahren, was möglich ist, wenn Grün gestaltet. Damals war die Vorstellung, dass ein Grüner Bezirksvorsteher einen ganzen Bezirk verändern kann, für viele eine spektakuläre Ansage. Heute ist Neubau der lebende Beweis dafür, dass Politik das Leben der Menschen leichter und die Stadt grüner machen kann“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Wiener Grünen. Neubau sei dabei weit mehr als ein einzelner Bezirk: „Hier wird nicht nur darüber geredet, wie eine Stadt sein könnte. Hier wird es ausprobiert – mit großem Erfolg“, so Pühringer und Kraus weiter, die in diesem Zusammenhang auch auf das letzte Wahlergebnis 2025 (48,3%) verweisen. Was 2001 mit Thomas Blimlinger als erstem Grünen Bezirksvorsteher Wiens begann und mit Markus Reiter 2017 fortgesetzt wurde, hat den 7. Bezirk spürbar verändert.

Urbanes Labor für ein lebenswertes Wien

Verkehrsberuhigung, Stärkung der Grätzl-Wirtschaft, mehr Platz für Menschen, Begrünung, Klimaanpassung und Hitzeschutz, neue Formen der Beteiligung und soziale Innovation – die Liste an Bereichen, in denen Neubau mutig vorangegangen ist, ist lang. „Neubau war und ist ein urbanes Labor. Vieles, was heute selbstverständlich erscheint, musste zuerst mit dem notwendigen Mut ausprobiert werden“, so Pühringer. Die Attraktivität und Vielfalt des 7. Bezirks seien dabei kein Zufall. „25 Jahre Grüne Bezirksvorstehung haben spürbare Veränderungen gebracht – denken wir nur an die Kühlen Zonen, zum Beispiel in der Zieglergasse, die Umgestaltung der Neubaugasse, die vielen verkehrsberuhigten Schulvorplätze oder an das neue Stadtquartier sophie7, mit dem neue Maßstäbe gesetzt wurden“, hält Kraus fest.

„Neubau hat immer wieder gezeigt, dass Veränderung möglich ist, wenn man nicht bei jedem neuen Vorschlag zuerst sagt: Das geht nicht. Sondern: Das probieren wir aus“, so Pühringer und weiter: „Es geht nicht nur darum, aufzuzeigen, was in Wien nicht gut funktioniert. Wir wollen zeigen, wie es funktionieren kann. Neubau hat dafür 25 Jahre lang beeindruckende Beispiele geliefert.“

„Neubau ist in diesen 25 Jahren zu einem Vorreiter für Klimaschutz, Stärkung der lokalen Wirtschaft, Lebensqualität und eine faire Stadtentwicklung geworden. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Gleichzeitig ist dieses Jubiläum für mich kein Blick zurück, sondern vor allem ein Auftrag, diesen Weg gemeinsam mit den Neubauerinnen und Neubauern weiterzugehen“, so Bezirksvorsteher Markus Reiter.

Dank an Thomas Blimlinger und Markus Reiter

Zum Jubiläum richten die beiden Parteivorsitzenden ihren besonderen Dank an die beiden langjährigen Grünen Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger und Markus Reiter: „Danke für 25 Jahre Mut, Gestaltung und den Willen, Dinge anders zu machen. Und danke an alle, die diesen Weg mitgegangen sind – die mitgearbeitet, mitgedacht, gestritten und ausprobiert haben“, so Pühringer und Kraus abschließend.

Straßenfest in Neubau

Zum 25-Jahr-Jubiläum wird der Siebensternplatz heute zur Bühne. Ein Auszug aus dem Programm:

15:00 Uhr– Kasperltheater für Kinder

15:50 Uhr – Brass and Beats in Neubau Orleans: Die Marching Band zieht durch den Bezirk und spielt rund um den Siebensternplatz.

16:45 Uhr – Open Dance Class: Salsa Tanzen mit Mira Vegas

17:45 Uhr – Von Neubau nach Wien und Österreich: Gemeinsam mit Leonore Gewessler und Judith Pühringer blicken wir über den Bezirk hinaus

18:00 Uhr – 25 Jahre Grüne Bezirksvorstehung Neubau: Damals, Heute, Morgen! Gespräch mit Thomas Blimlinger, Markus Reiter und Menschen aus dem Bezirk über 25 Jahre grünen Neubau zurück – gemeinsam in die Zukunft

20:15 Uhr – Konzert Madame Baheux