Aktionstag Gesundheit: Starkes Zeichen für Prävention, Gesundheitskompetenz und wohnortnahe Versorgung

Linz (OTS) -

Rund 600 Besucherinnen und Besucher nutzten am 17. September die Gelegenheit, sich beim Aktionstag Gesundheit umfassend über Gesundheitsvorsorge, Prävention und aktuelle medizinische Themen zu informieren. Die große Resonanz unterstreicht den hohen Stellenwert von Gesundheitskompetenz und die Bedeutung niederschwelliger Gesundheitsangebote durch die heimischen Apotheken in der Bevölkerung.

Angeboten wurden unter anderem kostenlose Messungen von Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Vitamin D und Sauerstoffsättigung sowie Seh- und Hörtests. Ergänzt wurde das Angebot durch Medikationschecks und individuelle Beratungen zu den Themen Herzgesundheit und Herzschwäche.

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Christine Haberlander besuchte den Aktionstag Gesundheit und betont: „In Oberösterreich arbeiten wir für ein großes Ziel: Dafür, dass die Menschen in unserem Land gut und gesund leben können. Heute – und bis ins hohe Alter. Wir wollen die gesunden Lebensjahre verlängern und Gesundheitsförderung und Prävention noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Denn Gesundheit beginnt nicht erst dann, wenn man krank ist und Versorgung braucht – sie beginnt jeden Tag aufs Neue. Mit Bewegung, gesunder Ernährung und Vorsorge. Deshalb ein großes Danke an die Apothekerkammer und den ORF für den schon traditionellen Aktionstag Gesundheit, der all diese Themen auch heuer wieder in den Fokus gerückt hat“, so LH-Stv. Mag.a Christine Haberlander.

„Durch die flächendeckende Verteilung, den niederschwelligen Zugang ohne Termin und Wartezeit und die bewährte Kooperation mit Labors sind Apotheken die idealen Einrichtungen im Gesundheitswesen, um verschiedene Testungen zur Früherkennung und Gesundheitsscreenings durchzuführen. Unsere Test-Aktionen beweisen, dass niederschwellige Angebote von der Bevölkerung bestens angenommen werden. Nur das Wissen um die Gesundheit beeinflusst das eigene Verhalten, fasst Mag.pharm. Thomas W. Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich, zusammen.

Großes Interesse fanden auch die Fachgespräche auf der ORF-Bühne, die von Moderator Gernot Hörmann begleitet wurden. Renommierte Expertinnen und Experten informierten über Cholesterin, Darmkrebsvorsorge, Vitamin D und Knochengesundheit, Herzinsuffizienz, sichere Arzneimitteltherapie, moderne Trainingsmethoden für gesunde Gelenke sowie Unterstützung bei der Raucherentwöhnung. Die Möglichkeit, unmittelbar mit Ärztinnen, Ärzten sowie Apothekerinnen und Apothekern in Kontakt zu treten und individuelle Fragen zu besprechen, wurde von den Besucherinnen und Besuchern intensiv genutzt.

„Für das gesamte Gesundheitssystem steht wohl außer Frage, dass Prävention und Früherkennung noch viel mehr in den Fokus rücken müssen. Die öffentlichen Apotheken sind die Eingangstüre ins Gesundheitssystem und können durch ihre Kompetenz und die Niederschwelligkeit des vielfältigen Angebots noch viel mehr dazu beitragen, Krankheiten früher zu entdecken und Patient:innen zur diagnostischen Abklärung an den Arzt weiter zu verweisen. Das verhilft den Betroffenen zu mehr gesunden Lebensjahren und einer besseren Lebensqualität “, sagt Mag.apharm. Monika Aichberger, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich

Apothekerschaft als unverzichtbarer Partner in Prävention und Gesundheitsberatung

Der Aktionstag machte einmal mehr deutlich, welche zentrale Rolle die öffentlichen Apotheken als niederschwellige Gesundheitsdienstleister spielen. Apothekerinnen und Apotheker sind oftmals die ersten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei Gesundheitsfragen und leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Neben der sicheren Versorgung mit Arzneimitteln umfasst ihr Leistungsspektrum heute eine Vielzahl an qualifizierten Beratungs- und Serviceangeboten, darunter Point of care Testungen, Medikationsmanagement, Adhärenz-Förderung bei chronischen Erkrankungen, Impfberatung und auch die Herstellung individueller magistraler Rezepturen. Gerade vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an das Gesundheitssystem gewinnen die wohnortnahen und niederschwelligen Leistungen der Apotheken zunehmend an Bedeutung und tragen wesentlich dazu bei, Gesundheitskompetenz zu stärken, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und das Gesundheitssystem nachhaltig zu entlasten.

Neben den Informationsständen zahlreicher Aussteller sorgte die Verlosung attraktiver Gesundheitskörbe für zusätzliche Aufmerksamkeit. Der große Besucherandrang sowie das durchwegs positive Feedback der Besucherinnen und Besucher bestätigten eindrucksvoll das hohe Interesse an qualitätsgesicherten Gesundheitsinformationen und präventiven Angeboten.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Oberösterreichischen Apothekerkammer mit Unterstützung der Kooperationspartner, dem Land Oberösterreich, dem Ordensklinikum Linz, dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz sowie dem Klinikum Wels-Grieskirchen.