Wiener Wohnen Sanierungs-Offensive: Gemeindebau in Liesing umfassend modernisiert

Wien (OTS) -

Wiener Wohnen setzt die Modernisierung des Gemeindebaus konsequent fort und investiert damit gezielt in die Zukunft des leistbaren Wohnens. Mit umfassenden Sanierungen werden die Wohnhausanlagen technisch auf den neuesten Stand gebracht, die Energieeffizienz verbessert und der Wohnkomfort für die Bewohner*innen nachhaltig erhöht. Gleichzeitig sorgt die thermische Verbesserung der Gebäudehülle dafür, dass sich Wohnungen im Sommer weniger stark aufheizen. Zudem wird durch die Sanierung die historische Bausubstanz langfristig gesichert.

Hans-Weber-Hof fit für die Zukunft

Die in Liesing gelegene Wohnhausanlage in der Nowakgasse 1-11 wurde im Jahr 1959 errichtet, umfasst sieben Stiegen sowie 53 Wohnungen und wurde zuletzt zwei Jahre lang umfassend modernisiert. Bei der Sanierung wurde das Erscheinungsbild respektvoll erhalten und gleichzeitig eine moderne, sichere und energieeffiziente Ausstattung geschaffen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Verbesserung der Barrierefreiheit und der Erschließung der Anlage. Dadurch wurde der Zugang zu den Stiegenhäusern für die Bewohner*innen deutlich erleichtert. Zusätzlich wurden Fassade, Dach, Leitungen und Brandschutz erneuert sowie Wohnungs- und Stiegenhaustüren erneuert.

Auch beim Energieverbrauch zeigt die Sanierung eine deutliche Wirkung: Der Heizwärmebedarf konnte von 212 auf 58 kWh/m²a gesenkt werden. Das entspricht einer jährlichen Einsparung von rund 73 Prozent pro Quadratmeter. Diese verbesserte Energieeffizienz sorgt für niedrigere Heizkosten und erhöht gleichzeitig spürbar den Wohnkomfort für die Bewohner*innen.

Sanierungen stärken Gemeindebau nachhaltig

Mit einem Investitionsvolumen von 1,37 Milliarden Euro modernisiert Wiener Wohnen aktuell rund 100 Wohnhausanlagen mit knapp 16.000 Wohnungen, in denen rund 40.000 Bewohner*innen leben. Die thermische Fassadensanierung dieser Gebäude entspricht dabei einer Fläche von rund 18,5 Fußballfeldern (rd. 13 ha). Bereits abgeschlossene Projekte zeigen die Wirkung dieser Investitionen: Seit 2020 wurden 91 Sanierungen fertiggestellt. Mehr als 26.000 Bewohner*innen profitieren heute von einer nachhaltig verbesserten Wohnqualität in insgesamt 10.453 Gemeindebauwohnungen.

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