- 18.09.2026, 10:58:32
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NEOS Hietzing zum Baustart der Verbindungsbahn: Wichtiger Schritt für den öffentlichen Verkehr – Verbesserungspotenzial bleibt
Bachleitner und Kainz: „Wir begrüßen den Baustart. Gleichzeitig setzen wir uns weiter mit Nachdruck für eine bessere Integration des Projekts in Hietzing ein."
NEOS Hietzing begrüßen den nun erfolgten Baustart der Verbindungsbahn als wichtigen Meilenstein für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wien. Gleichzeitig halten sie fest, dass zentrale Anliegen der Hietzinger Bevölkerung auch in der Umsetzungsphase berücksichtigt werden müssen.
„Die Modernisierung der Verbindungsbahn ist ein bedeutendes Infrastrukturprojekt und ein wichtiger Beitrag zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs, die wir von Beginn an konstruktiv und gewissenhaft verfolgt haben. Diese Arbeit werden wir auch fortsetzen, denn der Baustart ist kein Schlusspunkt, sondern der Beginn eines für den Bezirk wichtigen Projekts", erklärt Johannes Bachleitner, Bezirksrat und Mobilitätssprecher der Hietzinger NEOS.
Jahrelange Kontrollarbeit zahlt sich aus
Dass das Projekt heute in einer deutlich verbesserten Form vorliegt, ist wesentlich dem beharrlichen Engagement vieler Hietzingerinnen und Hietzinger zu verdanken. „Ohne den ausdauernden Einsatz engagierter Anrainerinnen und Anrainer und ohne unsere begleitende Kontrollarbeit wären viele Anliegen der Bevölkerung nie ernsthaft geprüft worden", betont Katharina Kainz, Klubobfau der NEOS in Hietzing. „Seit 2020 haben wir zahlreiche Anträge und Anfragen zur Verbindungsbahn eingebracht. Diese Rolle als konstruktiver und kritischer Begleiter werden wir fortsetzen, damit die gerichtlich vorgeschriebenen Auflagen eingehalten werden."
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