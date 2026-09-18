Neues Angebot zur Klimabildung für Pädagog*innen

Wien (OTS) -

Für Pädagog*innen und Studierende öffnet am 30. September 2026 eine Fortbildung an der PH Wien den Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten der Klimabildung in Wien. Und für alle, die darüber hinaus am Klimathema interessiert sind, bietet die Website www.wien.gv.at/klima-campus über 300 Veranstaltungen, Workshops und Lernmaterialien rund ums Klima.

Einen Nachmittag voller Anregungen können Studierende und Pädagog*innen bei der Fortbildung „Klimabildung in Wien“ am 30. September erleben. An der Pädagogischen Hochschule erfahren Lehrende, wie sie die Klimabildung in Wien stärken und gemeinsam zukunftsorientierte Lernräume gestalten können.

“In Wien gibt es hervorragende Angebote, um Klimathemen lebendig, praxisnah und wirkungsvoll in den Unterricht zu integrieren. Mit unserem Klima-Campus wollen wir diese Angebote noch besser sichtbar machen“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Neues erfahren und ausprobieren

In der Veranstaltung werden Ausflugsziele und buchbare Workshops genauso wie Lernmaterialien rund um Klima, Artenvielfalt und Kreislaufwirtschaft vorgestellt. Neben inspirierenden Einblicken in bestehende Initiativen bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, ausgewählte Lernmaterialien direkt auszuprobieren und deren Einsatz im pädagogischen Alltag zu reflektieren. Austausch, neue Impulse und konkrete Ideen stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Anmeldung zur Fortbildung Klimabildung in Wien erfolgt über die Pädagogische Hochschule Wien, per E-Mail an [email protected]

Das ist der Wiener Klima-Campus

Der Klima-Campus www.wien.gv.at/klima-campus fasst Klimabildungsangebote in Wien zusammen und richtet sich an klimainteressierte Menschen jeden Alters.

Für Pädagog*innen und Freizeitpädagog*innen sind besondere Tipps für die Schule und Ausflüge dabei.

„Die Stadt Wien hat sowohl für Pädagog*innen als auch für alle interessierte Menschen im Klimabereich Spannendes zu bieten. Auf der Klima-Campus Website gibt die Stadt einen guten Überblick über Ausstellungen, Ausflugstipps, Workshops und Podcasts zum Thema Klima”, sagt Andreas Januskovecz, Bereichsleiter für Klimaangelegenheiten der Stadt Wien. Mehr als 300 unterschiedliche Wiener Klimabildungsangebote sind derzeit am Klima-Campus online, zum Beispiel:

Die Ausstellung „Wärme aus der Tiefe“ stellt die 1. Wiener Tiefengeothermie-Anlage vor, mit der Wiener Wohnungen künftig beheizt werden: www.wien.gv.at/umwelt/geothermie-infoausstellung

stellt die 1. Wiener Tiefengeothermie-Anlage vor, mit der Wiener Wohnungen künftig beheizt werden: www.wien.gv.at/umwelt/geothermie-infoausstellung In der Waldschule Ottakring können Schulklassen kostenlos die positiven Wirkungen des Waldes erfahren: www.wien.gv.at/freizeit/waldschule-ottakring

können Schulklassen kostenlos die positiven Wirkungen des Waldes erfahren: www.wien.gv.at/freizeit/waldschule-ottakring Und der Workshop „Helle Köpfe für den Klimaschutz“ zeigt, wie einfach Stromsparen sein kann: www.wien.gv.at/umwelt/workshop-helle-koepfe-fuer-klimaschutz

Klima-Campus live erleben

Kreative Beschäftigung mit dem Klimathema wird Kindern am Erlebnisstand des Klima-Campus geboten. Dieser Erlebnisstand ist dieses Wochenende am Wiener Mistfest am 19. und 20. September 2026 vor Ort.

„Verändern wir die Bildung, verändern Kinder die Welt.“ Unter diesem Motto findet das Wiener Bildungsfestival 2026 am 11. November 2026 im Wiener Rathaus statt: Ein wunderbar buntes Festival für alle, die Bildung gestalten: von der Elementarpädagogik bis zur Sekundarstufe II. Es wird ein inspirierender Nachmittag voller Praxisimpulse, Panels, Workshops und Vernetzung. Und der Klima-Campus ist mit einem Erlebnisstand dabei.

Monatlicher Newsletter

Der monatliche Newsletter des Klima-Campus Wien informiert über Aktionen, Events und Ausflugsziele rund ums Klima. Der Newsletter kann unter www.wien.gv.at/medien/newsletter.html abonniert werden.