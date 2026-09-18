EINLADUNG: Fototermin – SPÖ-Neos-Kultursteuer als Warnsignal: Keine neuen Steuern, Belastungen weg!

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zu einem Fototermin der Wiener Volkspartei im Vorfeld der Sitzung des Wiener Landtags ein.

Die Debatte um die mittlerweile abgesagte Kultursteuer hat einmal mehr gezeigt, dass SPÖ und Neos angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt auf zusätzliche Einnahmen und neue Belastungen setzen wollten.

Aus Sicht der Wiener Volkspartei braucht es stattdessen ein grundsätzliches Umdenken: Bestehende Belastungen müssen zurückgenommen und weitere verhindert werden. Diese Forderung wird die Wiener Volkspartei im Rahmen der Landtagssitzung thematisieren und beim Fototermin bildlich veranschaulichen.

Teilnehmer:

- Landesparteiobmann Markus Figl

- Klubobmann Harald Zierfuß

Zeit:

Dienstag, 22. September 2026, 8:15 Uhr

Ort:

Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!