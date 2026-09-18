NEOS Wien zu Baustart der Verbindungsbahn: Ein großer Gewinn für die Wiener Mobilität

Wien (OTS) -

Mit dem heutigen Spatenstich für die Verbindungsbahn in Hietzing geht ein langjähriges Vorhaben der Aufschwungskoalition in die Umsetzung.

„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich losgeht und die Arbeiten für diese zentrale West-Ost-Verbindung anrollen. Die neue Verbindungsbahn bildet das Herzstück für den von uns ins Leben gerufenen S-Bahn-Ring und schafft eine direkte und schnelle Anbindung der westlichen Bezirke an den Hauptbahnhof und über die Donau. Das Projekt ist ein enormer Gewinn für ganz Wien“, betont Selma Arapović, Klubobfrau von NEOS Wien.

Auch bei Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner ist die Freude über den Spatenstich groß. Schließlich verknüpft das Projekt künftig fünf U-Bahn-Linien und bringt klares Plus für das, was wirklich zählt:

„Jede Minute, die Wienerinnen, Wiener und Pendler im Alltag auf ihren Wegen sparen, ist gewonnene Lebensqualität. Die modernisierte Trasse bringt kürzere Intervalle, mehr Kapazitäten und eine verlässliche Anbindung. Gleichzeitig sichern wir durch gezielten Lärmschutz und Begrünung ab, dass auch die Wohnqualität entlang der Strecke gewahrt bleibt.“