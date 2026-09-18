FPÖ-Resch: Döbling will Polizeiinspektionen auch nachts geöffnet

Wien (OTS) -

Die Döblinger Bezirksvertretung hat sich einstimmig mit der FPÖ-Initiative für auch in der Nacht besetzte Polizeiinspektionen befasst. Für den gf. Bezirksparteiobmann der FPÖ-Döbling, LAbg. Klemens Resch, ist das ein wichtiger erster Erfolg für Döbling: Die Forderung nach offenen und besetzten Polizeiinspektionen in den Abend- und Nachtstunden findet breite Unterstützung.

Im Mittelpunkt stehen die Polizeiinspektionen Billrothstraße, Krottenbachstraße und Nußdorfer Platz. Der FPÖ-Antrag hält ausdrücklich fest, dass gerade angesichts wiederkehrender Vorfälle mit Jugendgruppen, Belästigungen, aggressivem Verhalten und Sachbeschädigungen eine verlässliche polizeiliche Infrastruktur auch in den Nachtstunden notwendig ist.

„Das einstimmige Signal der Bezirksvertretung zeigt, dass wir mit unserer Initiative einen wichtigen Punkt angesprochen haben. Die Menschen in Döbling müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Polizeiinspektionen auch in den Abend- und Nachtstunden besetzt sind. Sicherheit darf keine Frage der Uhrzeit sein“, erklärt Resch.

Nun soll das Thema in der Sicherheitskommission weiter konkretisiert werden. „Dort wollen wir gemeinsam mit den zuständigen Stellen ausloten, wie wir wieder zu besetzten Polizeiinspektionen in der Nacht kommen. Gleichzeitig werden wir den Druck auf Bürgermeister Ludwig und Innenminister Karner erhöhen, damit dem klaren Wunsch aus Döbling Rechnung getragen wird“, so Resch.

„Für uns ist das ein erster wichtiger Zwischenschritt und ein Erfolg für Döbling. Wir sind unserem Anspruch als Sicherheitspartei gerecht geworden und werden weiter darauf drängen, dass konkrete Verbesserungen folgen. Die Sicherheit der Döblinger steht für uns ganz oben.“