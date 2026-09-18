Vorschau auf die 17. Sitzung des Wiener Gemeinderat auf Verlangen am 21. September

Wien (OTS) -

Am Montag, 21. September 2026 tritt der Wiener Gemeinderat auf Verlangen der FPÖ zu seiner 17. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen.

Das Thema der Sitzung lautet „Das System Ludwig fördert Machtmissbrauch, Freunderlwirtschaft und mangelnde Transparenz in der Wiener Stadtverwaltung!“

Beginn der Sitzung im Gemeinderatssitzungsaal ist um 9 Uhr. Wie üblich bei Sitzungen auf Verlangen entfallen Fragestunde und „Aktuelle Stunde“.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.

Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red