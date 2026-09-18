Nachhilfe in Österreich: Fast jede*r Dritte nimmt Unterstützung in Anspruch

Wien (OTS) -

Laut Nachhilfebarometer 2026 der Arbeiterkammer Österreich nehmen 32 Prozent der Schülerinnen und Schüler Nachhilfe in Anspruch – rund 338.000 Kinder und Jugendliche. Am häufigsten wird Nachhilfe in Mathematik (66 Prozent) genutzt, gefolgt von Deutsch (33 Prozent), Fremdsprachen (18 Prozent) sowie naturwissenschaftlichen und technischen Fächern (11 Prozent). Hauptgründe sind bessere Noten (52 Prozent), das Verhindern einer negativen Note oder Nachprüfung (28 Prozent) und das Nachholen von Lernstoff (25 Prozent). Familien geben dafür jährlich 144 Millionen Euro aus. Als Ergänzung oder Alternative zur klassischen Nachhilfe bietet der öbv Möglichkeiten zum selbständigen Üben – von Arbeitsheften und digitalen Übungen bis zu KI-gestützter Lernbegleitung.

Mathematik: Grundlagen festigen und Lösungswege verstehen

Studyly - Mathematik mit KI üben: innovative Mathe-App inkl. KI-Coach mit Übungsaufgaben zu den Schulbüchern „Das ist Mathematik“, „Mathematik verstehen“, „Schritt für Schritt Mathematik“ und „Lösungswege“ (Sekundarstufe I)

„Das ist Mathematik: my classroom“ - Mathematik digital lernen: vollständig digitales Lehr- und Lernmittel inkl. Videos und Applets (Sekundarstufe I)

Grundkompetenztrainings „Mathematik verstehen“ - Mathematische Grundlagen festigen: Übungsaufgaben und Zusammenfassungen (Sekundarstufe II)

Deutsch: Lesen, Schreiben und Sprachkompetenz stärken

Arbeitsheft „Starke Seiten“ - Grammatik und Deutsch üben: Übungsaufgaben zu Grammatik & Co (Sekundarstufe I)

eSquirrel-App - Digital wiederholen: Übungs- und Wiederholungsaufgaben zum Schulbuch „Starke Seiten“ (Sekundarstufe I)

Schreibkompetenztrainings „Sprachreif“ - Schreibkompetenz trainieren: Übungsaufgaben zu Textsorten & Co (Sekundarstufe II)

Englisch: Routine in allen Sprachkompetenzen entwickeln

Naturwissenschaften: Zusammenhänge verstehen und Wissen anwenden

eSquirrel-App - Biologie, Physik und Chemie digital verstehen: Übungs- und Wiederholungsaufgaben in Biologie, Physik und Chemie für die Schulbücher „Begegnungen mit der Natur“, „BioTOP“, „einfach bio“, „Physik verstehen“, „Impuls Physik“, „Big Bang“, „Impuls Chemie“ und „Chemie verstehen“ (Sekundarstufe I)

Arbeitshefte - Biologie vertiefen: Übungsaufgaben zu den Biologie-Schulbüchern BioTOP, einfach bio und Begegnungen mit der Natur (Sekundarstufe I)

Maturatrainings - Naturwissenschaften für die Matura festigen: Übungsaufgaben für Biologie („Begegnungen mit der Natur“), Physik („Big Bang“) und Chemie („ELMO – Elemente und Moleküle“) (Sekundarstufe II)

Wann ist selbstständiges Lernen sinnvoll und wann braucht es Nachhilfe?

„Nicht jede Unsicherheit beim Lernen muss gleich Nachhilfe bedeuten. Oft lohnt es sich, zunächst genau hinzuschauen: Wo hakt es und können gezielte Übungen helfen, den Stoff besser zu verstehen? Mit den richtigen Lernmaterialien können Schulkinder vieles selbstständig wiederholen und festigen“ , sagt Philipp Nussböck, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlags (öbv).

Auf www.oebv.at stehen weitere kostenlose Arbeitsblätter, Erklärvideos und weitere digitale Zusatzmaterialien zur Verfügung.