  • 18.09.2026, 10:00:33
  • /
  • OTS0047

UNOS: Margetich übernimmt Bundesgeschäftsführung

Jürgen Margetich (links) und Johannes Bachleitner (rechts)
Wien (OTS) - 

Johannes Bachleitner verabschiedet sich mit Ende September als UNOS Bundesgeschäftsführer und widmet sich dem Aufbau seines eigenen Unternehmens. Jürgen Margetich, bisheriger Politischer Direktor von UNOS, übernimmt künftig zusätzlich die Funktion des Bundesgeschäftsführers.

„Ich schaue auf eine enorm spannende Zeit bei UNOS zurück. Ich durfte die Organisation nach der Wirtschaftskammerwahl im vergangenen Jahr durch eine wichtige Entwicklungsphase führen. Gemeinsam haben wir wichtige Meilensteine erreicht und uns während der Debatten rund um ‚Mahrer-Gate‘, Reform-Diskussionen und die Ruck-Skandale als konstruktive Kontrollkraft etabliert. Die Entscheidung zu gehen ist mir nicht leichtgefallen, gleichzeitig stehe ich vor einer einmaligen Gelegenheit, mein eigenes Unternehmen aufzubauen und mir damit einen Lebenstraum zu erfüllen. Meinem Nachfolger sowie dem gesamten haupt- und ehrenamtlichen Team wünsche ich viel Energie und Kraft, damit die notwendigen Reformen in der Wirtschaftskammer weiter vorangetrieben und umgesetzt werden“, sagt Bachleitner.

Für seinen Nachfolger Jürgen Margetich steht fest: „Wir haben bei UNOS einen klaren Kurs und ein starkes Team. Als Unternehmer und langjähriger Vertreter unternehmerischer Interessen weiß ich, wie wichtig es ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer selbst zu Wort kommen und ihre Interessen gestalten. Genau dafür stehen UNOS: Wir wollen unternehmerisches Denken stärken, mehr Freiheit ermöglichen, Bürokratie abbauen und bessere Rahmenbedingungen schaffen.“

„Johannes hat UNOS in einer wichtigen Phase mit viel Energie und Engagement vorangebracht. Dafür möchte ich ihm im Namen von UNOS herzlich danken. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Jürgen auf einen erfahrenen Kollegen setzen können, der unsere Organisation und unsere politischen Themen bestens kennt. Damit ist klar: Bei UNOS geht die Arbeit mit voller Kraft weiter“, ergänzt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.unos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UNO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Jürgen Margetich (links) und Johannes Bachleitner (rechts) [Bild, 8.97MB]

UNOS - Unternehmerisches Österreich

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.unos.eu

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright