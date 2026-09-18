UNOS: Margetich übernimmt Bundesgeschäftsführung

Wien (OTS) -

Johannes Bachleitner verabschiedet sich mit Ende September als UNOS Bundesgeschäftsführer und widmet sich dem Aufbau seines eigenen Unternehmens. Jürgen Margetich, bisheriger Politischer Direktor von UNOS, übernimmt künftig zusätzlich die Funktion des Bundesgeschäftsführers.

„Ich schaue auf eine enorm spannende Zeit bei UNOS zurück. Ich durfte die Organisation nach der Wirtschaftskammerwahl im vergangenen Jahr durch eine wichtige Entwicklungsphase führen. Gemeinsam haben wir wichtige Meilensteine erreicht und uns während der Debatten rund um ‚Mahrer-Gate‘, Reform-Diskussionen und die Ruck-Skandale als konstruktive Kontrollkraft etabliert. Die Entscheidung zu gehen ist mir nicht leichtgefallen, gleichzeitig stehe ich vor einer einmaligen Gelegenheit, mein eigenes Unternehmen aufzubauen und mir damit einen Lebenstraum zu erfüllen. Meinem Nachfolger sowie dem gesamten haupt- und ehrenamtlichen Team wünsche ich viel Energie und Kraft, damit die notwendigen Reformen in der Wirtschaftskammer weiter vorangetrieben und umgesetzt werden“, sagt Bachleitner.

Für seinen Nachfolger Jürgen Margetich steht fest: „Wir haben bei UNOS einen klaren Kurs und ein starkes Team. Als Unternehmer und langjähriger Vertreter unternehmerischer Interessen weiß ich, wie wichtig es ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer selbst zu Wort kommen und ihre Interessen gestalten. Genau dafür stehen UNOS: Wir wollen unternehmerisches Denken stärken, mehr Freiheit ermöglichen, Bürokratie abbauen und bessere Rahmenbedingungen schaffen.“

„Johannes hat UNOS in einer wichtigen Phase mit viel Energie und Engagement vorangebracht. Dafür möchte ich ihm im Namen von UNOS herzlich danken. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Jürgen auf einen erfahrenen Kollegen setzen können, der unsere Organisation und unsere politischen Themen bestens kennt. Damit ist klar: Bei UNOS geht die Arbeit mit voller Kraft weiter“, ergänzt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.