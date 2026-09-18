Wiener Wohnen Sanierungs-Offensive: Gemeindebau in Rudolfsheim-Fünfhaus umfassend modernisiert

Wien (OTS) -

Wiener Wohnen setzt die Modernisierung des Gemeindebaus konsequent fort und investiert damit gezielt in die Zukunft des leistbaren Wohnens. Mit umfassenden Sanierungen werden die Wohnhausanlagen technisch auf den neuesten Stand gebracht, die Energieeffizienz verbessert und der Wohnkomfort für die Bewohner*innen nachhaltig erhöht. Gleichzeitig sorgt die thermische Verbesserung der Gebäudehülle dafür, dass sich Wohnungen im Sommer weniger stark aufheizen. Zudem wird durch die Sanierung die historische Bausubstanz langfristig gesichert.

Oelweingasse 6-8: Energieeffizienz deutlich verbessert

Die Wohnhausanlage in der Oelweingasse 6-8 im 15. Bezirk wurde in den Jahren 1973 und 1974 errichtet, umfasst zwei Stiegenhäuser sowie 26 Wohnungen und wurde jetzt umfassend modernisiert.

Im Rahmen der Sanierung wurden Dach, Terrassen, Fassade sowie die oberste und unterste Geschoßdecke erneuert. Neue Fenster sowie neue Wohnungs- und Stiegenhaustüren verbessern Energieeffizienz sowie Sicherheit und helfen auch im Sommer, die Hitze aus der Wohnung zu halten. Zusätzlich wurden die Gegensprechanlage, der Blitzschutz, die Garagentore, die Schachtsanierung sowie die SAT-Anlagen mitgedacht.

Besonders deutlich zeigt sich der Erfolg der Sanierung beim Energieverbrauch: Der Heizwärmebedarf konnte von 77 auf 26 kWh/m²a gesenkt werden. Das entspricht einer Reduktion um rund 67 Prozent pro Quadratmeter und sorgt für spürbar niedrigere Heizkosten.

Sanierungen stärken Gemeindebau nachhaltig

Mit einem Investitionsvolumen von 1,37 Milliarden Euro modernisiert Wiener Wohnen aktuell rund 100 Wohnhausanlagen mit knapp 16.000 Wohnungen, in denen rund 40.000 Bewohner*innen leben. Die thermische Fassadensanierung dieser Gebäude entspricht dabei einer Fläche von rund 18,5 Fußballfeldern (rd. 13 ha). Bereits abgeschlossene Projekte zeigen die Wirkung dieser Investitionen: Seit 2020 wurden 91 Sanierungen fertiggestellt. Mehr als 26.000 Bewohner*innen profitieren heute von einer nachhaltig verbesserten Wohnqualität in insgesamt 10.453 Gemeindebauwohnungen.

Bildmaterial zum Download finden Sie hier