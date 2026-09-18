FPÖ – Brucker/Guggenbichler: „Ludwig wird von seinen eigenen Stadträtinnen desavouiert!“

Wien (OTS) -

„Entweder ist Ludwigs Wort nichts wert, oder die eigenen Regierungskolleginnen nehmen ihn nicht mehr ernst. Denn kaum ist der Kultur-Euro vom Tisch, desavouieren ihn seine eigenen Stadträtinnen und verhandeln bereits über neue Belastungen für die Wiener“, kritisiert FPÖ-Kultursprecher Lukas Brucker.

Denn während andere Bundesländer die ORF-Landesabgabe längst abgeschafft haben, wird in Wien bereits über ihre Wiedereinführung diskutiert: „Das wären dann rund 70 Euro zusätzlich pro Jahr. Und das für Menschen und Haushalte, die ohnehin immer schwerer über die Runden kommen. Bevor die Stadt neue Abgaben erfindet, muss sie endlich bei ihren eigenen Ausgaben ansetzen“, fordert FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler.

Eine Wiedereinführung der ORF-Landesabgabe kommt für die Freiheitlichen ohne eine zumindest gleichwertige Entlastung, die sich explizit an die Österreicherinnen und Österreicher richtet, sowieso nicht infrage: „Wien gibt jährlich rund eine Milliarde Euro für Mindestsicherung und Sozialhilfe aus. Es kann nicht sein, dass die arbeitenden Wiener immer stärker zur Kasse gebeten werden, um am Ende die Rechnung für die verfehlte rot-pinke Ausgabenpolitik zu bezahlen“, so Brucker und Guggenbichler abschließend.