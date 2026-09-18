  • 18.09.2026, 09:55:32
  • /
  • OTS0040

FPÖ – Brucker/Guggenbichler: „Ludwig wird von seinen eigenen Stadträtinnen desavouiert!“

Kultur-Euro vom Tisch. Jetzt droht Rückkehr der Haushaltsabgabe

Wien (OTS) - 

„Entweder ist Ludwigs Wort nichts wert, oder die eigenen Regierungskolleginnen nehmen ihn nicht mehr ernst. Denn kaum ist der Kultur-Euro vom Tisch, desavouieren ihn seine eigenen Stadträtinnen und verhandeln bereits über neue Belastungen für die Wiener“, kritisiert FPÖ-Kultursprecher Lukas Brucker.

Denn während andere Bundesländer die ORF-Landesabgabe längst abgeschafft haben, wird in Wien bereits über ihre Wiedereinführung diskutiert: „Das wären dann rund 70 Euro zusätzlich pro Jahr. Und das für Menschen und Haushalte, die ohnehin immer schwerer über die Runden kommen. Bevor die Stadt neue Abgaben erfindet, muss sie endlich bei ihren eigenen Ausgaben ansetzen“, fordert FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler.

Eine Wiedereinführung der ORF-Landesabgabe kommt für die Freiheitlichen ohne eine zumindest gleichwertige Entlastung, die sich explizit an die Österreicherinnen und Österreicher richtet, sowieso nicht infrage: „Wien gibt jährlich rund eine Milliarde Euro für Mindestsicherung und Sozialhilfe aus. Es kann nicht sein, dass die arbeitenden Wiener immer stärker zur Kasse gebeten werden, um am Ende die Rechnung für die verfehlte rot-pinke Ausgabenpolitik zu bezahlen“, so Brucker und Guggenbichler abschließend.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright