Volkshilfe informiert zu Demenz: Podcast "TROTZ DEMENZ" geht in die 5. Staffel

Wien (OTS) -

Familien, die die Betreuung eines Menschen mit Demenz übernehmen, stehen oft von einem Tag auf den anderen vor einer Vielzahl von Fragen. Der Volkshilfe-Podcast „TROTZ DEMENZ“ will hier ein praktischer Ratgeber sein und gleichzeitig Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen ein Sprachrohr bieten.

„Gerade pflegende Angehörige haben im Alltag oft Stress und sind mit zahlreichen Aufgaben konfrontiert. Da bleibt meist keine Zeit lange Broschüren oder Webseiten zu studieren. Ein Podcast, den man nebenbei beim Frühstückskaffee hören kann, ist da eine einfache Möglichkeit mehr über die Krankheit und die vielen Unterstützungsmöglichkeiten zu erfahren“, so Teresa Millner-Kurzbauer, Bereichsleiterin Pflege bei der Volkshilfe Österreich, zur Entstehungsgeschichte des Podcast „TROTZ DEMENZ“.

Aktuell geht der Podcast in seine 5. Staffel. Dieses Mal wird über juristische Fragen und Vorsorge im Alter gesprochen, Demenzbotschafterin Johanna Constantini verrät etwas über ihr neues Mutmacher-Buch “Angehörige leben länger” und eine Kinderbuchautorin erzählt, wie man Kindern Demenz erklären kann. Wie immer gibt es auch viele praktische Informationen zu Unterstützungsangeboten. Hörbar ist der Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

„TROTZ DEMENZ“ ist eine Podcast-Reihe der Volkshilfe, die vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert wird.

Mehr Infos auf: www.demenz-hilfe.at





