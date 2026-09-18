  • 18.09.2026, 09:43:02
  • /
  • OTS0038

Volkshilfe informiert zu Demenz: Podcast "TROTZ DEMENZ" geht in die 5. Staffel

Zum Welt-Alzheimertag macht die Volkshilfe auf ihren Podcast aufmerksam

Wien (OTS) - 

Familien, die die Betreuung eines Menschen mit Demenz übernehmen, stehen oft von einem Tag auf den anderen vor einer Vielzahl von Fragen. Der Volkshilfe-Podcast „TROTZ DEMENZ“ will hier ein praktischer Ratgeber sein und gleichzeitig Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen ein Sprachrohr bieten.

„Gerade pflegende Angehörige haben im Alltag oft Stress und sind mit zahlreichen Aufgaben konfrontiert. Da bleibt meist keine Zeit lange Broschüren oder Webseiten zu studieren. Ein Podcast, den man nebenbei beim Frühstückskaffee hören kann, ist da eine einfache Möglichkeit mehr über die Krankheit und die vielen Unterstützungsmöglichkeiten zu erfahren“, so Teresa Millner-Kurzbauer, Bereichsleiterin Pflege bei der Volkshilfe Österreich, zur Entstehungsgeschichte des Podcast „TROTZ DEMENZ“.

Aktuell geht der Podcast in seine 5. Staffel. Dieses Mal wird über juristische Fragen und Vorsorge im Alter gesprochen, Demenzbotschafterin Johanna Constantini verrät etwas über ihr neues Mutmacher-Buch “Angehörige leben länger” und eine Kinderbuchautorin erzählt, wie man Kindern Demenz erklären kann. Wie immer gibt es auch viele praktische Informationen zu Unterstützungsangeboten. Hörbar ist der Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

TROTZ DEMENZ“ ist eine Podcast-Reihe der Volkshilfe, die vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert wird.

Mehr Infos auf: www.demenz-hilfe.at



Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ruth Schink
Telefon: 0676 83 402 222
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Volkshilfe Österreich

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ruth Schink
Telefon: 0676 83 402 222
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright