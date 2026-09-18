REMINDER: AVISO: Gewaltschutz wird konsequent weiterentwickelt

Wien (OTS) -

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Beratungsstellen für Gewaltprävention findet am 21. September 2026 eine Festveranstaltung statt. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Statements von Innenminister Gerhard Karner, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Bundeskriminalamts-Direktor Andreas Holzer. Im Mittelpunkt stehen anschließend Impulsvorträge und eine Podiumsdiskussion zum österreichischen Hilfesystem bei Gewalt in der Privatsphäre.

Wann: 21. September 2026, 12:15 Uhr (Doorstep) und 12:30 (Beginn Festveranstaltung)

Wo: Foyer des Bundeskriminalamts, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4f9adjrv