Stadt der Gärten wächst gemeinsam: Spatenstich für den Siedlergarten in Wels

Wels (OTS) -

Vom Hochbeet bis zum Schattengarten: Im neuen Volksgarten entsteht auf rund 750 Quadratmetern ein Siedlergarten, der zeigt, wie naturnahes Gärtnern im eigenen Garten, aber auch auf Balkon und Terrasse gelingen kann. Gemeinsam mit dem Österreichischen Siedlerverband entsteht für die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 ein vielseitiger Ideengarten mit praktischen Anregungen zum Nachmachen. Mit der Welser Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, ÖSV-Präsident Helmut Löschl, Obmann Siedlerverband Bezirksorganisation Wels Erwin Rehberger und Landesgartenschau Geschäftsführer DI Gottfried Struggl erfolgte der offizielle Spatenstich. „ Die Stadt der Gärten lebt von der Vielfalt ihrer Gartenwelten und von starken Partnern, die ihr Wissen und ihre Ideen einbringen. Mit dem Siedlergarten entsteht ein sehr praxisnaher Bereich: Die Besucherinnen und Besucher können sich inspirieren lassen und viele Ideen direkt mit nach Hause nehmen. Genau diese Verbindung von Erlebnis, Wissen und konkretem Mehrwert macht die Landesgartenschau aus “, so DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. Weitere Informationen finden Sie hier.