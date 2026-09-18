  • 18.09.2026, 09:09:03
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Stadt der Gärten wächst gemeinsam: Spatenstich für den Siedlergarten in Wels

Siedlergarten 750 m² voller Ideen für naturnahes Gärtnern bei der OÖ Landesgartenschau Wels 2027

v.l.n.r.: ÖSV-Präsident Helmut Löschl, DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer OÖ Landesgartenschau Wels 2027, Christa Raggl-Mühlberger, Vizebürgermeisterin Wels und Erwin Rehberger, Obmann Siedlerverband Bezirksorganisation Wels

Die Stadt der Gärten lebt von der Vielfalt ihrer Gartenwelten und von starken Partnern, die ihr Wissen und ihre Ideen einbringen. Mit dem Siedlergarten entsteht ein sehr praxisnaher Bereich: Die Besucherinnen und Besucher können sich inspirieren lassen und viele Ideen direkt mit nach Hause nehmen. Genau diese Verbindung von Erlebnis, Wissen und konkretem Mehrwert macht die Landesgartenschau aus

DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027

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Wels (OTS) - 

Vom Hochbeet bis zum Schattengarten: Im neuen Volksgarten entsteht auf rund 750 Quadratmetern ein Siedlergarten, der zeigt, wie naturnahes Gärtnern im eigenen Garten, aber auch auf Balkon und Terrasse gelingen kann. Gemeinsam mit dem Österreichischen Siedlerverband entsteht für die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 ein vielseitiger Ideengarten mit praktischen Anregungen zum Nachmachen. Mit der Welser Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, ÖSV-Präsident Helmut Löschl, Obmann Siedlerverband Bezirksorganisation Wels Erwin Rehberger und Landesgartenschau Geschäftsführer DI Gottfried Struggl erfolgte der offizielle Spatenstich. „Die Stadt der Gärten lebt von der Vielfalt ihrer Gartenwelten und von starken Partnern, die ihr Wissen und ihre Ideen einbringen. Mit dem Siedlergarten entsteht ein sehr praxisnaher Bereich: Die Besucherinnen und Besucher können sich inspirieren lassen und viele Ideen direkt mit nach Hause nehmen. Genau diese Verbindung von Erlebnis, Wissen und konkretem Mehrwert macht die Landesgartenschau aus“, so DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. Weitere Informationen finden Sie hier.

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