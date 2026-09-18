Young Researchers’ Day 2026: Nachwuchsforschung im Rampenlicht

Wien (OTS) -

Die Nachwuchsforscher:innen stellten in prägnanten Lightning Talks auf der Hauptbühne ihre Forschungsergebnisse aus aktuellen Masterarbeiten, Dissertationen oder laufenden Forschungsprojekten über 3.000 interessierten Fachbesucher:innen vor. Ergänzt wurde das Programm durch eine begleitende Posterausstellung, die den interdisziplinären Austausch und die Sichtbarmachung junger wissenschaftlicher Leistungen förderte.

Die Veranstaltung stellt eine einmalige Plattform für die Nachwuchsvernetzung der diesjährigen Nachwuchsforscher:innen dar: Philipp-Sebastian Vogt (AIT Austrian Institute of Technology), Tanja Šarčević (SBA Research), Victoria Greimer (FH OÖ Campus Steyr), Olaf Saßnick (FH Salzburg), Christoph Dorner (USTP – University of Applied Sciences St. Pölten), Maximilian Arthofer (JKU – Johannes Kepler Universität Linz), Yana Sakhnovych (Universität Wien/TU Wien), Stefan Gast (TU Graz).

„ Der Young Researchers’ Day schafft Raum für kreative Ideen, neue Perspektiven und einen offenen fachlichen Austausch auf Augenhöhe “, betont Edgar Weippl, wissenschaftlicher Direktor von SBA Research und Universitätsprofessor für Security und Privacy an der Universität Wien. „ Wir möchten jungen Forschenden eine Plattform bieten, auf der sie ihre Arbeit einem breiten Publikum präsentieren, sich mit anderen austauschen und den gesellschaftlichen Mehrwert ihrer Forschung sichtbar machen können. “

Tanja Šarčević, Nachwuchsforscherin bei SBA Research, betont: „ Der Young Researchers’ Day ist eine großartige Gelegenheit, unsere Forschungsergebnisse einem breiten Fachpublikum vorzustellen und mit Expert in den Austausch zu treten. Für uns junge Forschende aus den technischen Wissenschaften sind solche Möglichkeiten besonders wertvoll und eine tolle Chance, unsere Arbeit sichtbar zu machen. “

Der Young Researchers‘ Day ist eine Initiative von SBA Research und dem Arbeitskreis IT-Sicherheit der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) und wird seit 2012 im Rahmen der IKT-Sicherheitskonferenz veranstaltet. Die präsentierten Arbeiten werden im Anschluss im OCG Journal veröffentlicht – ein zusätzlicher Impuls zur Sichtbarmachung der jungen Forschung. Weitere Unterstützung gab es von ACM SIGSAC Chapter Vienna und IEEE Austria Section SMC Chapter.



Über SBA Research

SBA Research, gegründet 2006 als Spin-Off der TU Wien, ist das größte österreichische Forschungszentrum, das sich ausschließlich der Informationssicherheit widmet. Neben Forschungsaktivitäten bietet das Zentrum auch Dienstleistungen zur Informationssicherheit an und verbindet somit Wissenschaft und Best Practices unter einem Dach. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen entwickelt SBA Research praxisnahe und innovative Lösungen im Bereich der Cybersicherheit.



Nachbericht Young Researchers' Day 2026: https://www.sba-research.org/2026/09/18/young-researchers-day-ict-security-conference-2026-recap/