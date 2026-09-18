  • 18.09.2026, 09:00:42
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35. VCÖ-Mobilitätspreis Österreich an Schachinger Logistik für Umstellung von Diesel auf Elektro-Lkw

388 Projekte und Konzepte wurden eingereicht, 13 Projekte prämiert

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40116 Von links nach rechts: Mobilitätsminister Peter Hanke, VCÖ-Geschäftsführerin Ulla Rasmussen, Geschäftsführer Schachinger-Logistik Ehrenfried Werderits, Manuel Pfeil (Powerlink), Othmar Frühauf (Vorstand ÖBB-Personenverkehr AG)
Wien (OTS) - 

Der diesjährige VCÖ-Mobilitätspreis Österreich geht an Schachinger Logistik. Gestern Abend wurden im Odeon Theater zwölf weitere Projekte von VCÖ, Mobilitätsminister Peter Hanke und ÖBB prämiert: Wiener Neudorf für kinderfreundliche Mobilität, die Vorarlberger Gemeinde Egg für das verkehrsberuhigte Ortszentrum, Jugend am Werk Steiermark für ein inklusives Mobilitätsprojekt, das Stadtrad Innsbruck, die Verlängerung der Straßenbahnlinie 18, die "Grazer Mitte" und die Fahrradstraße Meiselstraße. Zudem wurden Projekte von AIT, TU Wien, TU Graz, Wirtschaftskammer Wien und der Stadt Aachen ausgezeichnet.

Elektro-Lkw statt Diesel, energieautark statt erdölabhängig. Schachinger Logistik setzt bereits 30 Elektro-Lkw ein, gespeist mit Strom aus der lokalen PV-Anlage, dank eines Speichersystems auch in der Nacht. Schachinger plant, bis 2030 den gesamten Fuhrpark auf Elektro-Lkw umzustellen. PV-Anlagen und Speicher werden ausgebaut, um die nötige Energie zur Gänze selbst herstellen zu können. „Statt teuer importiertes Erdöl wird lokal produzierter Sonnenstrom getankt. Die Wertschöpfung fließt nicht ins Ausland, sondern bleibt in der Region“, so VCÖ-Geschäftsführerin Ulla Rasmussen.

Mobilitätsminister Peter Hanke gratulierte: „Die Mobilitätswende ist eine gemeinsame Aufgabe – von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bis hin zu den vielen Menschen, die mit großartigen Ideen konkrete Veränderungen vorantreiben. Ich freue mich, beim VCÖ-Mobilitätspreis jene vor den Vorhang zu holen, die zeigen, wie die Mobilität von morgen schon heute gestaltet werden kann.“

Der renommierte VCÖ-Mobilitätspreis Österreich wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Mobilitätsministerium und den ÖBB durchgeführt. Österreichs größter Wettbewerb für umweltverträgliche Mobilität und nachhaltigen Gütertransport stand heuer unter dem Motto „nachhaltig.effizient.innovativ“. Beeindruckende 388 Projekte und Konzepte wurden eingereicht.

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