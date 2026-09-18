Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Liesing findet am Donnerstag, dem 24. September 2026, um 17.00 Uhr im Großen Saal im Haus der Begegnung (23., Perchtoldsdorfer Straße 1, 1. Stock) statt.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 23. Bezirk, Tel. +43 1 4000 23 116 bzw. E-Mail [email protected].

(Schluss) bv/red