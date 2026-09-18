Wiener Wohnen Sanierungs-Offensive: Gemeindebau in der Leopoldstadt umfassend modernisiert

Wien (OTS) -

Wiener Wohnen setzt die Modernisierung des Gemeindebaus konsequent fort und investiert damit gezielt in die Zukunft des leistbaren Wohnens. Mit umfassenden Sanierungen werden die Wohnhausanlagen technisch auf den neuesten Stand gebracht, die Energieeffizienz verbessert und der Wohnkomfort für die Bewohner*innen nachhaltig erhöht. Gleichzeitig sorgt die thermische Verbesserung der Gebäudehülle dafür, dass sich Wohnungen im Sommer weniger stark aufheizen. Zudem wird durch die Sanierung die historische Bausubstanz langfristig gesichert.

Harkortstraße 3: Denkmalschutz und moderne Wohnqualität erfolgreich verbunden

Viele, die im 2. Bezirk durch die Harkortstraße gehen, bleiben kurz vor ihm stehen. Der markante Gemeindebau prägt mit seinem charakteristischen Rundbalkon bis heute das Stadtbild. Die denkmalgeschützte Wohnhausanlage hat in den knapp 100 Jahren seit ihrer Errichtung viel erlebt, verfügt über 14 Wohnungen und wurde jetzt umfassend saniert.

Im Zuge der Arbeiten wurden Fassade, Fenster, Dach und Kellerdecke erneuert. Darüber hinaus wurden Leitungen und Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Auch das Stiegenhaus wurde modernisiert und heller, freundlicher gestaltet. Im Innenhof entstanden überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie ein neuer, ebenfalls überdachter, Müllbereich. Auf diese Weise wurden die historische Bausubstanz und zeitgemäße Anforderungen an modernes Wohnen erfolgreich miteinander verbunden.

Sanierungen stärken Gemeindebau nachhaltig

Mit einem Investitionsvolumen von 1,37 Milliarden Euro modernisiert Wiener Wohnen aktuell rund 100 Wohnhausanlagen mit knapp 16.000 Wohnungen, in denen rund 40.000 Bewohner*innen leben. Die thermische Fassadensanierung dieser Gebäude entspricht dabei einer Fläche von rund 18,5 Fußballfeldern (rd. 13 ha). Bereits abgeschlossene Projekte zeigen die Wirkung dieser Investitionen: Seit 2020 wurden 91 Sanierungen fertiggestellt. Mehr als 26.000 Bewohner*innen profitieren heute von einer nachhaltig verbesserten Wohnqualität in insgesamt 10.453 Gemeindebauwohnungen.

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