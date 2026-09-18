ÖFFENTLICHER RÜCKRUF: Karfiol

Wien (OTS) -

Im Gutachten der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck vom 19.09.2025 betreffend die Lebensmittelprobe mit der Bezeichnung „Karfiol / Polen offene Ware" (9059PRHA0088/26, Auftr.Nr. 26113496-001) wurde folgendes festgestellt:

Die Probe entspricht nicht Art. 18 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005, welche in der Anlage Teil 1 LMSVG genannt und damit als unmittelbar anwendbare Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft nach § 4 Abs. 1 im Rahmen des LMSVG zu vollziehen ist.

Aus den Expositionsdaten geht hervor, dass die vorliegende Probe aufgrund der mehr als 2-fachen Auslastung der akuten Referenzdosis geeignet ist, die menschliche Gesundheit zu gefährden.

Gegenständliche Probe ist im Sinne von § 5 Abs. 5 Z 1 LMSVG als gesundheitsschädlich und gemäß Art. 14 Abs. 2 lit a der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 als nicht sicher zu beurteilen. – siehe beil. Gutachten