Über 300.000 Euro für an Krebs erkrankte Kinder: Benefizkonzert „KlangBlickMomente" begeistert im Großen Saal der Stiftung Mozarteum

Salzburg (OTS) -

Voller Saal, stehende Ovationen, ein Rekordergebnis: Beim Benefizkonzert KlangBlickMomente im Großen Saal der Internationalen Stiftung Mozarteum kamen über 300.000 Euro für die Österreichische Kinderkrebshilfe zusammen. Moderator und Tenor Kevin Conners verkündete nach der Pause über 293.000 Euro – ein großzügiger Spender rundete noch am selben Abend auf.

Den Auftakt machten Sopranistin Emily Pogorelc, international an Häusern wie der Metropolitan Opera und der Wiener Staatsoper zu Hause, und Kevin Conners, Tenor an der Bayerischen Staatsoper: von Mozart und Verdi über Lehár und Liszt bis zum Broadway, am Flügel Peter Tomek. Der erst 13-jährige Antonio Pavan riss das Publikum mit Chopins g-Moll-Ballade zu Standing Ovations hin und legte als Zugabe eine eigene Komposition nach. Cellist Emanuel Graf widmete eines seiner Stücke einem an Krebs erkrankten Kind, das mittlerweile verstorben ist – der stillste Moment des Abends.

Wie die Spenden ankommen, machten zwei Stimmen deutlich: Univ.-Prof. Dr. Thomas Müller von der Innsbrucker Universitätsklinik für Pädiatrie I berichtete von neuen Projekten, darunter eine preisgekrönte Kommunikations-App für junge Patientinnen und Patienten. Ursula Mattersberger, seit 35 Jahren für die Kinder-Krebs-Hilfe im Einsatz, las den Brief eines erkrankten Mädchens vor: „Danke an alle, dass sie uns nicht vergessen und uns so großartig unterstützen."

Nach der Pause übernahm Special Guest David Garrett, begleitet von Vassilis Varvaresos, mit einem Bogen von Gluck und Vivaldi bis Kreisler und Debussy. Die Zugabe spielte er auf Mozarts originaler Dalla-Costa-Violine von 1764 – ermöglicht durch einen privaten Spender.

Alle Künstlerinnen und Künstler verzichteten auf ihre Gage, sämtliche Kosten des Abends trägt der Veranstalter: Jeder gespendete Euro fließt ungeschmälert an die Österreichische Kinderkrebshilfe.