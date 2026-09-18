Kapsch TrafficCom bringt V2X-Technologie auf die Straßen von Buenos Aires

Wien (OTS) -

In Buenos Aires findet derzeit ein innovativer Konzepttest mit vernetzter Mobilitätstechnologie statt, der die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur ermöglicht, um während des Verkehrs relevante Informationen auszutauschen.

Für diesen Test hat das Unternehmen Kapsch TrafficCom seine Technologie für vernetzte Fahrzeuge (V2X – Vehicle to Everything) eingesetzt, mit der unter realen Bedingungen überprüft werden kann, wie die Vernetzung zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur zu einer sichereren, vernetzten und effizienteren städtischen Mobilität beitragen kann.

Die Initiative stellt einen Meilenstein der Innovation dar, da es sich um den ersten Test dieser Art in einer realen städtischen Umgebung in Lateinamerika handelt. Im Gegensatz zu einer auf ein Labor oder eine kontrollierte Teststrecke beschränkten Demonstration wurde die Technologie auf die Straße gebracht, um ihre Funktionsweise unter realen Mobilitätsbedingungen zu überprüfen.

„Die Durchführung dieses Tests in einer realen städtischen Umgebung ermöglicht es uns, von der technologischen Validierung zu konkreten Anwendungsfällen für Städte überzugehen. Die V2X-Technologie eröffnet neue Möglichkeiten, damit Fahrzeuge, Ampeln und Leitstellen Informationen austauschen und koordiniert auf das Geschehen auf den Straßen reagieren können“, erklärte Ramiro Virreira, Executive Vice President von Kapsch für Lateinamerika.

Fahrzeuge und Infrastruktur kommunizieren in Echtzeit

Das System ermöglicht es der Straßeninfrastruktur, Echtzeitinformationen direkt an die vernetzten Fahrzeuge zu übertragen und umgekehrt. Die Fahrer können Warnmeldungen und Nachrichten im Fahrzeug empfangen, während die zentrale Plattform die Geräte überwacht, standardisierte Meldungen verwaltet und die Systemdaten visualisiert.

Konkrete Anwendungen für eine sicherere und effizientere Mobilität

Der Test wird bereits durchgeführt und umfasst Warnungen an die Testfahrzeuge vor Baustellen oder Fahrbahnsperrungen, Meldungen über stehende Fahrzeuge sowie die Kommunikation gefährlicher Straßenverhältnisse.

Für den öffentlichen Nahverkehr birgt eine solche Umsetzung großes Potenzial zur Verkürzung der Fahrzeiten und zur Bereitstellung eines besseren Service für die Fahrgäste. Mit Bordgeräten ausgestattete Busse tauschen in Echtzeit Informationen mit den angeschlossenen Ampeln aus, wodurch Vorranganfragen dynamisch über das Verkehrsnetz verwaltet werden können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorrangsystemen, die in der Regel auf physischen Sensoren oder vordefinierten Zeitplänen basieren, eröffnet die V2X-Technologie die Möglichkeit, Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen zu treffen, die direkt vom Fahrzeug generiert werden. Dadurch lässt sich der Standort des Busses genauer bestimmen und es können Vorrangstrategien umgesetzt werden, die an die Betriebsbedingungen der jeweiligen Strecke oder Kreuzung angepasst sind.