  • 18.09.2026, 07:08:32
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EILT-AVISO: HEUTE 09:30 UHR: Pressekonferenz zur Präsentation des Klimagesetzes

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung schickt heute das neue Klimagesetz in Begutachtung. Die zentralen Inhalte und Rahmenbedingungen des Gesetzes werden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft präsentiert.

Einladung zur Pressekonferenz mit:

  • Bundesminister Norbert Totschnig
  • Abgeordnete zum Nationalrat Julia Herr
  • Abgeordneter zum Nationalrat Michael Bernhard

Wann: HEUTE Freitag, 18. September 2026, 09:30 Uhr
Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien, (Eingang Sozialministerium)

Anmeldung:
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Eingang einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

HEUTE 09:30 UHR: Pressekonferenz zur Präsentation des Klimagesetzes



Datum: 18.09.2026, 09:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Pressezentrum BMLUK


Stubenring 1

1010 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
 Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
 Telefon: +43 1 71100 DW 606747
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.bmluk.gv.at/
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 [Freitag, 18.09.2026, 09:30] 
 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) 
 Rückfragen & Kontakt 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
 Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
 Telefon: +43 1 71100 DW 606747
 E-Mail: [email protected]
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