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EILT-AVISO: HEUTE 09:30 UHR: Pressekonferenz zur Präsentation des Klimagesetzes
Die Bundesregierung schickt heute das neue Klimagesetz in Begutachtung. Die zentralen Inhalte und Rahmenbedingungen des Gesetzes werden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft präsentiert.
Einladung zur Pressekonferenz mit:
- Bundesminister Norbert Totschnig
- Abgeordnete zum Nationalrat Julia Herr
- Abgeordneter zum Nationalrat Michael Bernhard
Wann: HEUTE Freitag, 18. September 2026, 09:30 Uhr
Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien, (Eingang Sozialministerium)
Anmeldung:
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Eingang einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.
HEUTE 09:30 UHR: Pressekonferenz zur Präsentation des Klimagesetzes
Datum: 18.09.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pressezentrum BMLUK
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/
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