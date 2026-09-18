EILT-AVISO: HEUTE 09:30 UHR: Pressekonferenz zur Präsentation des Klimagesetzes

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung schickt heute das neue Klimagesetz in Begutachtung. Die zentralen Inhalte und Rahmenbedingungen des Gesetzes werden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft präsentiert.



Einladung zur Pressekonferenz mit:

Bundesminister Norbert Totschnig

Abgeordnete zum Nationalrat Julia Herr

Abgeordneter zum Nationalrat Michael Bernhard

Wann: HEUTE Freitag, 18. September 2026, 09:30 Uhr

Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien, (Eingang Sozialministerium)



Anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Eingang einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

HEUTE 09:30 UHR: Pressekonferenz zur Präsentation des Klimagesetzes

Datum: 18.09.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum BMLUK

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich