„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Militärische Aufrüstung umstritten

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 14. bis 17. September 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie sie zur Aufrüstung des Österreichischen Bundesheeres stehen. Die konkrete Fragestellung lautete: „Soll Österreich aus militärischer Sicht in den kommenden Jahren stärker aufrüsten, auch angesichts knapper Staatsfinanzen?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein geteiltes Meinungsbild mit einem leichten Überhang gegen eine stärkere Aufrüstung: Insgesamt 43 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass Österreich militärisch stärker aufrüstet. 14 Prozent antworten mit „Ja, auf jeden Fall“, weitere 29 Prozent mit „Eher ja“. Demgegenüber lehnen insgesamt 49 Prozent eine stärkere Aufrüstung ab. 28 Prozent antworten mit „Eher nein“, weitere 21 Prozent mit „Nein, auf keinen Fall“. 8 Prozent machen keine Angabe.



Deutliche Unterschiede zeigen sich nach Parteipräferenz: Besonders hoch ist die Zustimmung bei NEOS- und ÖVP-Wähler:innen. Unter den NEOS-Wähler:innen sprechen sich insgesamt 67 Prozent für eine stärkere militärische Aufrüstung Österreichs aus, davon 25 Prozent auf jeden Fall und 42 Prozent eher. Bei den ÖVP-Wähler:innen beträgt die Zustimmung insgesamt 65 Prozent, wobei 34 Prozent mit „Ja, auf jeden Fall“ und 31 Prozent mit „Eher ja“ antworten. Auch unter den SPÖ-Wähler:innen gibt es mit insgesamt 57 Prozent eine Mehrheit für eine stärkere Aufrüstung. 12 Prozent sind auf jeden Fall dafür, weitere 45 Prozent eher dafür. Insgesamt 39 Prozent der SPÖ-Wähler:innen sprechen sich eher oder entschieden dagegen aus.



Die Ablehnung gegen eine Aufrüstung ist bei der Wählerschaft der Oppositionsparteien höher. Unter den Grün-Wähler:innen befürworten insgesamt 43 Prozent eine stärkere Aufrüstung, während 51 Prozent diese ablehnen. Bei den FPÖ-Wähler:innen fällt die Ablehnung mit insgesamt 62 Prozent am deutlichsten aus. Lediglich 34 Prozent der FPÖ-Wähler:innen sprechen sich für eine stärkere militärische Aufrüstung aus.



Meinungsforscher Peter Hajek: „In Österreich hat das Bundesheer seit jeher ein stiefmütterliches Dasein gefristet. Das zeigt sich auch an den aktuellen Zahlen. In Zeiten knapper Kassen ist eine Aufrüstung des Heeres schwer vermittelbar, wobei die Wähler:innen der Regierungsparteien durchaus mitziehen würden, während die Wählerschaft der Oppositionsparteien eher dagegen ist.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN