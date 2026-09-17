SPÖ NÖ trauert um Renate Gamsjäger: „Eine große Sozialdemokratin, die ihre Überzeugungen gelebt hat“

St. Pölten (OTS) -

Mit großer Trauer reagiert die SPÖ Niederösterreich auf den Tod von Renate Gamsjäger. Landesrat und SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich, Landesrätin Eva Prischl, SPÖ NÖ-Klubobmann LAbg. Rene Zonschits, LT-Präsidentin Elvira Schmidt und die SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander sowie Karin Baier erklären gemeinsam: „Renate hat ihr Leben lang Verantwortung übernommen, Menschen zusammengebracht und vor allem Frauen gestärkt. Sie hat nicht nur darüber gesprochen, was anders werden müsste, sondern Strukturen geschaffen, die ganz konkret helfen. Damit hat sie Sozialdemokratie in ihrem besten Sinn gelebt.“ Als Mitbegründerin des Frauenhauses und Gründerin des Frauenzentrums St. Pölten habe Gamsjäger bleibende Spuren hinterlassen.

Erst am Montag durfte die NÖ Sozialdemokratie im Rahmen des Landesparteivorstandes Renate Gamsjäger mit der Viktor-Adler-Plakette die höchste Auszeichnung der SPÖ verleihen und für Ihren jahrzehntelangen Einsatz Danke sagen, zeigen sich die SPÖ-Spitzen tief betroffen: „Renate war eine Frau, die angepackt, aufgebaut und anderen geholfen hat – mit Menschlichkeit, Optimismus und einer tiefen Verbundenheit zu unserer sozialdemokratischen Bewegung. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden und bei all jenen, die Renate auf ihrem Lebensweg begleiten durften. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.“