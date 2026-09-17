FPÖ-Hofbauer: „Österreichhallen sanieren? Das wäre der nächste Millionengrab-Irrsinn!“

Krems (OTS) -

Die Diskussion über eine Sanierung der Österreichhallen stößt bei FPÖ Krems Stadtrat Christoph Hofbauer auf klare Ablehnung. Für den Bautechniker steht fest: Der Zustand der jahrzehntealten Hallen und die verbleibende Nutzungsdauer rechtfertigen keine Sanierung in Millionenhöhe.

„Diese Hallen sind seit Jahrzehnten am Ende ihrer Lebensdauer. Schon bei meinem Maturaball vor fast 30 Jahren hieß es, das könnte einer der letzten Bälle in den Österreichhallen sein, weil der Zustand bereits damals katastrophal war. Jetzt ernsthaft Millionen in diese Substanz stecken zu wollen, ist wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen“, stellt Hofbauer fest.

Besonders bemerkenswert ist für Hofbauer der Vergleich mit dem alten Kremser Hallenbad. Dort argumentierten SPÖ und Bürgermeister jahrelang, eine Sanierung der bestehenden Anlage sei unwirtschaftlich. Genau deshalb wurde der Neubau des Mirador durchgesetzt – gegen den Widerstand der FPÖ.

„Beim Hallenbad war eine Sanierung angeblich hinausgeworfenes Geld. Bei den mindestens ebenso heruntergekommenen Österreichhallen soll sie plötzlich sinnvoll sein? Wer beim Bad mit der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer argumentiert hat, kann diese bei den Österreichhallen nicht einfach vergessen“, so Hofbauer.

Gleichzeitig erteilt Hofbauer auch Überlegungen eine Absage, die Dominikanerkirche als Ersatz-Veranstaltungszentrum zu etablieren. Die FPÖ hat dieses Projekt wegen Millioneninvestitionen, fehlender Parkplätze, Verkehrsbelastung, Anrainerproblematik und des ungeeigneten historischen Gebäudes von Beginn an abgelehnt.

„Weder Millionen in marode Hallen versenken noch die Dominikanerkirche zum Veranstaltungszentrum umbauen. Krems braucht endlich ein schlüssiges Veranstaltungskonzept und einen Standort, der dafür auch tatsächlich geeignet ist“, so Stadtrat Hofbauer abschließend.