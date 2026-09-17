FPÖ-Landbauer: „NÖ ist kein Kalifat! Unser Land, unsere Regeln“

Sankt Pölten (OTS) -

„Unsere Gesetze stehen klar über religiösen Vorschriften – das ist nicht verhandelbar. Jeder Verstoß gegen das Kopftuchverbot ist eine bewusste Missachtung unserer Regeln, unserer Kultur, unserer Identität und unserer Heimat“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach Bekanntwerden der ersten Anzeige gegen eine niederösterreichische Schülerin (13), die gegen das Kopftuchverbot verstoßen hat, klar.

„Es ist nicht akzeptabel, dass hier einfachste Regeln gebrochen und unsere Werte demonstrativ ignoriert werden. Die Integrationspolitik der letzten Jahre ist klar gescheitert. Wer unsere christlich-abendländische Kultur als untragbar empfindet und unbedingt ein Kopftuch tragen will, dem steht es jederzeit frei, unser Land zu verlassen. Niederösterreich ist kein Kalifat! Bei uns gelten unsere Regeln und keine islamischen Vorschriften. Wer das nicht versteht, ist hier in Niederösterreich falsch.“