NGEN nimmt eine der größten Energiespeicheranlagen Europas in Betrieb

Wagenham, Oberösterreich (OTS) -

In Pischelsdorf am Engelbach hat die NGEN Gruppe ein Batteriespeichersystem mit 85 MW Leistung und 170 MWh Kapazität erfolgreich in Betrieb genommen – eine der derzeit größten, systemdienlichen Energiespeicheranlagen Europas. Nach knapp dreijähriger Planung und Standortentwicklung wurde die Anlage trotz strenger Vorgaben in Rekordzeit umgesetzt. Realisiert wurde das Projekt von der österreichischen Tochtergesellschaft NGEN Austria GmbH als Full-EPC-Vorhaben – von der Planung über den Bau, Inbetriebnahme bis zur Vermarktung und Optimierung.



Die Anlage gilt als Meilenstein für die Integration erneuerbarer Energien in das Hochspannungsnetz und stärkt die Rolle Österreichs als Drehscheibe im europäischen Energiesystem. Direkt auf der Hochspannungs (Netzebene 3) angeschlossen, zählt sie damit zu Österreichs größten systemkritischen Energiespeicheranlagen sowie zu den größeren Projekten dieser Art in Europa.



Das Speichersystem gleicht Schwankungen aus Solar- und Windenergie aus und stärkt die Netzstabilität an einem strategischen Punkt nahe der deutschen Grenze im Herzen des europäischen Stromsystems.



„Ein Projekt dieser Größenordnung in so kurzer Zeit erfolgreich ans Netz zu bringen, gelingt nur mit präziser Planung und einem eingespielten, länderübergreifenden Team. Dieses Projekt beweist einmal mehr, dass die Energiewende kein abstraktes Ziel ist.", sagt Andreas Ljuba, Country Manager der NGEN Austria GmbH.



Zwischen dem Spatenstich im März und dem erfolgreichen Netzanschluss lagen lediglich sechs Monate – für ein Infrastrukturprojekt dieser Größenordnung ein außergewöhnlich kurzer Zeitraum. Möglich wurde dieses Tempo durch eine seit 2023 laufende Projektentwicklung, die enge Abstimmung mit Netzbetreiber, Behörden und Gemeinde sowie die Erfahrung, die NGEN Austria bereits bei vergleichbaren Standalone Projekten in z.B. Arnoldstein (Kärnten), sowie bei zahlreichen Co-Location Anlagen im C&I Bereich, wie mit den Stadtwerken Fürstenfeld (Steiermark) sammeln konnte.

Wagenham ist in die firmeneigene Energieplattform von NGEN integriert, die das Management von Speicheranlagen, den Stromhandel und die Erbringung von Zusatzdienstleistungen vereint. Die Plattform überwacht kontinuierlich den Zustand der Anlagen, die Marktbedingungen und die Systemanforderungen und optimiert auf dieser Grundlage das Laden, Entladen und die verfügbaren Kapazitäten.



„Die Kombination von groß angelegter Speicherinfrastruktur mit internen Kompetenzen in den Bereichen Software, Aggregation und Handel ist eine der Kernkompetenzen von NGEN als Flexibilitätsanbieter. Dadurch wird Speicherkapazität zu einem Vermögenswert, der Erträge auf mehreren Märkten gleichzeitig generiert, anstatt nur eine einzige Einnahmequelle darzustellen.“, ergänzt NGEN-CCO Matija Dolinar.



Mit der Inbetriebnahme in Wagenham setzt NGEN einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einer stabilen, erneuerbaren Energieversorgung in Europa und treibt den Ausbau intelligenter Energiespeicherlösungen kontinuierlich weiter voran.