ÖHV-Branchen.Treffs 2026: Volle Häuser und starke Impulse für die Hotellerie

Wien (OTS) -

Volle Häuser und intensive Gespräche: Mit dem Branchen.Treff im Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl ging die diesjährige Veranstaltungsreihe der ÖHV gestern zu Ende. Insgesamt waren 300 Teilnehmer:innen bei den Terminen in Kärnten, dem Burgenland, Tirol und Oberösterreich dabei. Diskutiert wurde vor allem, wie Hotels in einer sich rasch verändernden digitalen Welt präsent bleiben und neue Buchungen für den eigenen Betrieb gewinnen können. „Unsere Mitglieder wollen wissen, was neue Entwicklungen ganz konkret für ihren Betrieb bedeuten. Genau darum geht es bei den ÖHV-Branchen.Treffs: Trends einordnen, praxistaugliche Lösungen zeigen und den direkten Austausch ermöglichen. Die starke Resonanz auf die Veranstaltungsthemen KI und Social Media zeigt, wie groß hier das Interesse derzeit ist“, zieht ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer Bilanz.

Dort präsent sein, wo gesucht und gebucht wird

Wie Reisende Hotels entdecken, vergleichen und schließlich buchen, verändert sich laufend. Neben klassischen Suchmaschinen und Buchungsplattformen spielen Social Media und KI-Anwendungen eine immer größere Rolle. Es wird damit immer wichtiger, auf den richtigen Kanälen präsent zu sein, Vertrauen aufzubauen und Interessierte möglichst direkt zur Buchung zu führen. „Für unsere Betriebe geht es nicht darum, jedem neuen Trend hinterherzulaufen. Entscheidend ist zu wissen, wo die eigene Zielgruppe unterwegs ist und wie man sie dort am besten erreicht“, so Gratzer.

Alina Heiner, Gründerin und Geschäftsführerin der Agentur maven vienna, und Markus Schauer, Gründer und Geschäftsführer von msplus, zeigten anhand konkreter Beispiele, wie Social Media zur Gästeansprache eingesetzt werden kann, welche Rolle Influencer Marketing und User Generated Content spielen und wie KI und digitale Tools die tägliche Arbeit im Marketing und Vertrieb verändern. Wer diese Möglichkeiten gezielt einsetzt, kann die eigene Reichweite erhöhen und mehr Gäste direkt für den Betrieb gewinnen.

Praxiswissen für den eigenen Betrieb

Die Roadshow führte 2026 ins Jilly Beach in Pörtschach am Wörthersee, ins Reiters Supreme in Bad Tatzmannsdorf, ins Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser und zum Abschluss ins Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl. Bei allen Terminen ging es darum, welche digitalen Entwicklungen für den eigenen Betrieb tatsächlich relevant sind und wie sie sich sinnvoll in Marketing und Vertrieb einsetzen lassen.

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