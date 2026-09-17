KI, Destinations Management und Guest Experience: Fünf Start-ups pitchen in Wien um den Finaleinzug

Wien (OTS) -

Das Programm der Travel Start-up Night Wien 2026 steht. Am Montag, den 28. September, bringen der Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT), der Travel Industry Club Deutschland und der Verband Internet Reisevertrieb (VIR) fünf junge Unternehmen auf die Bühne im Innovation Lab der ÖBB Zentrale am Wiener Hauptbahnhof.

Im Mittelpunkt stehen neue Lösungen für die Reise-, Tourismus- und Mobilitätswirtschaft. Die fünf ausgewählten Start-ups präsentieren ihre Geschäftsmodelle live vor Fachpublikum. Anschließend entscheidet das Publikum, welches Unternehmen sich das Ticket für das große Jahresfinale in Deutschland sichert und dort um den Titel „Travel Start-up 2026“ pitcht.

Zehn Jahre Travel Start-up Nights

„Die Touristik lebt von neuen Ideen und innovativen Geschäftsmodellen. Deshalb ist es uns wichtig, jungen Unternehmen eine Bühne zu geben und sie mit etablierten Akteuren der Branche zusammenzubringen. Seit zehn Jahren gestalten wir gemeinsam mit dem Travel Industry Club e. V. (TIC) die Travel Start-up Nights und freuen uns, dieses Jubiläum gemeinsam mit dem Travel Industry Club Tourismus Austria zu feiern. Wir sind bereits gespannt, welche Ideen und innovativen Impulse für die Touristik uns während der kommenden Travel Start-up Night in Wien erwarten werden“ , so VIR-Vorstand Michael Buller.

Fünf Start-ups – fünf unterschiedliche Zugänge zu Innovation

Die Bandbreite der diesjährigen Teilnehmer:innen zeigt, wie vielfältig Innovation in der Tourismuswirtschaft inzwischen gedacht wird:

TouristInfo AI entwickelt eine KI-basierte Plattform für smartes Destinationsmanagement und unterstützt Destinationen dabei, Besucherströme gezielter zu lenken und Entscheidungen datenbasiert zu treffen.

Neural Natives bringt einen digitalen KI-Concierge direkt auf WhatsApp und ermöglicht Gästen damit einen rund um die Uhr verfügbaren Ansprechpartner.

Majourny versteht sich als KI-gestützter digitaler Mitarbeiter für die Hotellerie und unterstützt Hotels dabei, interne Prozesse effizienter zu gestalten.

Vionmo macht Besucher- und Mobilitätsdaten für Tourismus, Freizeit und Events nutzbar und schafft damit eine fundierte Datengrundlage für Planung und Steuerung.

FemSupply widmet sich einem bislang häufig wenig beachteten Aspekt der Guest Experience und möchte feminine Hygieneprodukte als selbstverständlichen Bestandteil eines zeitgemäßen Hotelerlebnisses etablieren.

„Die fünf Start-ups zeigen sehr schön, dass Innovation im Tourismus längst nicht nur ein Technologiethema ist. Es geht um bessere Prozesse, intelligentere Datennutzung, neue Services und letztlich immer um die Frage, wie wir das Reise- und Gästeerlebnis weiterentwickeln können. Genau diese Vielfalt wollen wir mit der Travel Start-up Night sichtbar machen und gleichzeitig junge Unternehmen mit etablierten Playern unserer Branche zusammenbringen“ , sagt Marco Riederer, Präsident des Travel Industry Club Tourismus Austria.

Von der EU Inc. bis zum Blick hinter die Start-up-Kulissen

Auch abseits der Pitches setzt die Travel Start-up Night inhaltliche Akzente.

Mag. Patricia Backhausen, MSc, Rechtsanwältin im Bereich Corporate/M&A bei Kinstellar, beschäftigt sich in ihrer Keynote „EU Inc.: Mehr Freiheit für Start-ups oder nur ein neues Label?“ mit der geplanten neuen europäischen Gesellschaftsform. Die EU Inc. soll Gründungen und grenzüberschreitende Skalierung innerhalb Europas vereinfachen. Die Keynote beleuchtet, welche Chancen sich daraus für Start-ups ergeben könnten – und welche Fragen angesichts weiterhin unterschiedlicher nationaler Regelungen offenbleiben.

Einen praxisnahen Blick auf das Leben nach einem Start-up-Pitch gibt Ronja Scherzinger von FashionTouri. Ihr Unternehmen erreichte beim TIC & VIR Start-up Night Finale 2025 den dritten Platz. In ihrem Impuls „Ein Blick hinter die Kulissen von FashionTouri“ berichtet sie über Erfahrungen, Entwicklungen und Learnings seit dem vergangenen Finale.

Begrüßt werden die Gäste außerdem von Werner Summerer, Start-up Engagement Manager bei ÖBB Open Innovation. Durch den Abend führen Marco Riederer für den TICT Austria und Tim Deisinger, Leiter der Geschäftsstelle des Travel Industry Club Deutschland sowie Tamara Niedermair, Geschäftsstellenleitung des Verbands Internet Reisevertrieb e. V.

„Die Travel Start-up Night lebt davon, Gründer:innen nicht isoliert in einer Start-up-Bubble zu präsentieren, sondern sie direkt mit der Travel Industry zusammenzubringen. Für junge Unternehmen entstehen dadurch wertvolle Kontakte, Feedback und neue Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig bekommt die etablierte Branche einen sehr unmittelbaren Einblick, an welchen Lösungen und Geschäftsmodellen gerade gearbeitet wird“ , erklärt Tim Deisinger, Leiter der Geschäftsstelle des Travel Industry Club Deutschland.

Publikum entscheidet über das Ticket ins Finale

Nach den Live-Pitches liegt die Entscheidung beim Publikum. Das überzeugendste Start-up des Wiener Abends qualifiziert sich für das Jahresfinale in Deutschland und erhält damit die Chance auf den Titel „Travel Start-up 2026“.

Veranstaltungsdetails

Datum: Montag, 28. September 2026 | Einlass: 18:00 Uhr (Start: 18:30 Uhr)

Ort: ÖBB Unternehmenszentrale, Innovation Lab, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, 1. Stock

Teilnahme : Kostenlos für Mitglieder von TICT, TIC, VIR, Studierende, sowie touristische Start-ups Ꞓ 50 zzgl. USt. für interessierte Gäste



Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.club-tourismus.org/event/travel-start-up-night-wien-2026/

Über die Travel Start-up Night

Die Travel Start-up Night ist ein gemeinsames Format des Travel Industry Club Deutschland, des Verbandes Internet Reisevertrieb (VIR) und des Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT). Ziel ist es, innovativen Unternehmen Sichtbarkeit zu geben und Gründer:innen mit Akteur:innen aus Tourismus, Wirtschaft, Technologie und Investment zu vernetzen. Schon die erste Aussendung hat diesen Vernetzungsgedanken als zentrales Ziel des Formats hervorgehoben.

Über die Veranstalter:

Die Travel Start-up Night ist ein gemeinsames Format des Travel Industry Club Deutschland, des Verbandes Internet Reisevertrieb (VIR), sowie des Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT). Ziel ist es, Innovation in der Travel Industry zu fördern, Start-ups Sichtbarkeit zu geben und Akteure aus Wirtschaft, Technologie und Tourismus zu vernetzen.