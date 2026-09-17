APS Group als Leitbetrieb Österreich ausgezeichnet

Linz (OTS) -

Die APS Group wurde als Leitbetrieb Österreich ausgezeichnet und darf ab sofort die ServiceMarke der ServiceInitiative Leitbetrieb führen. Das Siegel erhalten nur ausgewählte, geprüfte Unternehmen in Österreich und Deutschland. Voraussetzung sind besondere Servicequalität, verantwortungsvolle Führung und echte Kundenorientierung.

„Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Verpflichtung zugleich. Sie zeigt, dass unser Anspruch an Service bei Kunden und Bewerbern ankommt, und sie erinnert uns täglich daran, diesen Anspruch auch einzulösen“, sagt Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group.

Verantwortung als gelebter Unternehmensgrundsatz

Als Personaldienstleister steht die APS Group in ständigem Kontakt mit Menschen, mit Kunden ebenso wie mit Bewerbenden und Mitarbeitenden. Verantwortung für Menschen, Regionen und Gesellschaft ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur der APS Group. Integrität, Solidität, Partnerschaftlichkeit und Agilität zählen zu den zentralen Werten, an denen sich das Unternehmen orientiert, getreu dem eigenen Leitgedanken „Mensch bleiben“.

„Guter Service zeigt sich für uns im täglichen Umgang mit Kunden und Bewerbern“, ergänzt Zauner. „Wer sich bei uns meldet, soll sich ernst genommen und gut betreut fühlen, ob als Unternehmen auf der Suche nach der passenden Fachkraft oder als Bewerber auf dem Weg zum neuen Job.“

Kunden im Mittelpunkt

Im Zentrum des Siegels steht der partnerschaftliche Umgang mit Kunden: Ihre Bedürfnisse, Anregungen und auch Kritik sollen aktiv in die Geschäftsabläufe einfließen. Genau diesen Anspruch verfolgt die APS Group als agiler Recruiting-Partner: mit kurzen Wegen, transparenter Kommunikation und klaren Abläufen entlang des gesamten Recruiting-Prozesses.

Über APS Group

Die APS Group GmbH & Co KG verfügt über 35 Jahre Branchenerfahrung und ist mit zahlreichen Standorten und 3.500 Mitarbeitern österreichweit ein verlässlicher Recruiting-Partner für Fach- und Führungskräfte.