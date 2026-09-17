Schulanfänger sind „Sicher unterwegs“ mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Die Freude war groß am 17. September 2026 in der Volksschule Dalaas im Klostertal: Zum Start ins neue Schuljahr überbrachten Vertreterinnen und Vertreter des ORF Vorarlberg, des Landes Vorarlberg, der Vorarlberger Landesversicherung (VLV), der illwerke vkw und der Wirtschaftskammer Vorarlberg den Kindern der Klasse 1a persönlich ihre leuchtend gelben Sicherheitswesten des ORF Vorarlberg.

Viele Erstklässlerinnen und Erstklässler sind täglich zu Fuß in die Schule unterwegs. Damit sie im Straßenverkehr jederzeit gut sichtbar sind, gibt es die Initiative „Sicher unterwegs“ des ORF Vorarlberg. Dabei stattet der ORF Vorarlberg gemeinsam mit seinen Partnern zum Schulbeginn alle ersten Klassen der Volks- und Sonderschulen des Landes mit kostenlosen Sicherheitswesten aus. Dem ORF Vorarlberg und den beteiligten Partnern ist es ein großes Anliegen, mit der Initiative „Sicher unterwegs“ einen aktiven Beitrag zur Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu leisten.

Bei der offiziellen Übergabe in der Volksschule Dalaas mit dabei waren Markus Klement (Landesdirektor ORF Vorarlberg), Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink, Angelika Walser (Verkehrs- und Mobilitätsbildung der Bildungsdirektion Vorarlberg), Ivo Walser (Schulqualitätsmanager), Jennifer Bitsche (Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Vorarlberg), Robert Sturn (Direktor Vorarlberger Landesversicherung VLV) und Johannes Hofer (Pressesprecher vorarlberg netz der illwerke vkw). Gemeinsam mit Schuldirektorin Barbara Fritz und Klassenlehrerin Gloria Rauch überreichten sie den Schulanfängerinnen und Schulanfängern die leuchtend gelben Westen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Sicherheit der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr ist uns allen ein großes Anliegen. Mit den leuchtend gelben Sicherheitswesten erhöhen wir die Sichtbarkeit der Kinder auf ihrem täglichen Weg in die Schule und wieder nach Hause. Unser großer Dank gilt unseren Partnerinnen und Partnern der Initiative ‚Sicher unterwegs‘.“