  • 17.09.2026, 14:54:32
  • /
  • OTS0152

Schulanfänger sind „Sicher unterwegs“ mit dem ORF Vorarlberg

5.800 Sicherheitswesten vom ORF Vorarlberg und seinen Partnern für Sichtbarkeit am Schulweg

Wien (OTS) - 

Die Freude war groß am 17. September 2026 in der Volksschule Dalaas im Klostertal: Zum Start ins neue Schuljahr überbrachten Vertreterinnen und Vertreter des ORF Vorarlberg, des Landes Vorarlberg, der Vorarlberger Landesversicherung (VLV), der illwerke vkw und der Wirtschaftskammer Vorarlberg den Kindern der Klasse 1a persönlich ihre leuchtend gelben Sicherheitswesten des ORF Vorarlberg.

Viele Erstklässlerinnen und Erstklässler sind täglich zu Fuß in die Schule unterwegs. Damit sie im Straßenverkehr jederzeit gut sichtbar sind, gibt es die Initiative „Sicher unterwegs“ des ORF Vorarlberg. Dabei stattet der ORF Vorarlberg gemeinsam mit seinen Partnern zum Schulbeginn alle ersten Klassen der Volks- und Sonderschulen des Landes mit kostenlosen Sicherheitswesten aus. Dem ORF Vorarlberg und den beteiligten Partnern ist es ein großes Anliegen, mit der Initiative „Sicher unterwegs“ einen aktiven Beitrag zur Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu leisten.

Bei der offiziellen Übergabe in der Volksschule Dalaas mit dabei waren Markus Klement (Landesdirektor ORF Vorarlberg), Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink, Angelika Walser (Verkehrs- und Mobilitätsbildung der Bildungsdirektion Vorarlberg), Ivo Walser (Schulqualitätsmanager), Jennifer Bitsche (Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Vorarlberg), Robert Sturn (Direktor Vorarlberger Landesversicherung VLV) und Johannes Hofer (Pressesprecher vorarlberg netz der illwerke vkw). Gemeinsam mit Schuldirektorin Barbara Fritz und Klassenlehrerin Gloria Rauch überreichten sie den Schulanfängerinnen und Schulanfängern die leuchtend gelben Westen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Sicherheit der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr ist uns allen ein großes Anliegen. Mit den leuchtend gelben Sicherheitswesten erhöhen wir die Sichtbarkeit der Kinder auf ihrem täglichen Weg in die Schule und wieder nach Hause. Unser großer Dank gilt unseren Partnerinnen und Partnern der Initiative ‚Sicher unterwegs‘.“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright