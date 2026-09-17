Neues multimediales Format „Säg amol – Vorarlberg im Interview“ des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Am 20. September startet der neue Videopodcast des ORF Vorarlberg „Säg amol – Vorarlberg im Interview“ von und mit Vanessa Schelling, Nicole Oberhauser und Stefan Krobath. Die Vorarlberger Aufforderung „Säg amol“ heißt so viel wie „Erzähl mal“, und genau darum geht es: Im Mittelpunkt stehen Menschen, die aus ihrem Leben erzählen – interessante Persönlichkeiten aus Vorarlberg mit spannenden Lebenswegen, besonderen Erfahrungen oder außergewöhnlichen Berufen. Unter den ersten Gästen sind Philipp Lingg, Erfolgsmusiker und seit Kurzem fünffacher Vater aus Schoppernau, Larissa Immler, Jungbäuerin und Farmfluencerin aus Eichenberg, und Markus Zerlauth aus Feldkirch: Er ist für die größte Maschine der Welt, den Teilchenbeschleuniger am Forschungszentrum CERN in Genf, verantwortlich.

Multimediales Angebot über verschiedene Plattformen

Das multimediale Format wird als Video und als Audio angeboten. Die Interviews gibt es im TV am Sonntagvormittag in ORF III, ebenfalls am Sonntag von 11.00 bis 12.00 Uhr bei ORF Radio Vorarlberg sowie auf on.ORF.at, vorarlberg.ORF.at, der ORF-Plattform sound.ORF.at und allen gängigen Podcast-Plattformen. Spannende Inhalte aus den Gesprächen werden in der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich 19.00 Uhr, ORF 2 V) sowie über die Social-Media-Kanäle des ORF Vorarlberg zu sehen sein.

Spannende Einblicke in einzigartige Lebenswege

In Folge 1 am 20. September ist Philipp Lingg im Gespräch mit Vanessa Schelling. Der Vollblutmusiker aus Schoppernau hat den Bregenzerwälder Dialekt mit einem der größten Ohrwürmer des Landes radiotauglich gemacht. Mit seiner Band „Holstuonarmusigbigbandclub“, besser bekannt als HMBC, stürmte er mit dem Hit „Vo Mello bis ge Schoppornou“ 2010 die Charts, holte Gold und den Amadeus Music Award. Wie es nach seinem Durchbruch weiterging, wie er überhaupt zur Musik gefunden hat und wie es ihm heute als Familienvater geht, erzählt er in der ersten Folge von „Säg amol“.

In Folge 2 am 27. September spricht Nicole Oberhauser mit Larissa Immler. Die 29-jährige Bäuerin hat den Hof ihrer Eltern übernommen und zeigt auf Social Media die Arbeiten, die täglich anfallen. Über 15.000 Personen folgen ihr auf Instagram. Sie nützt die Plattform, um auch auf die Schattenseiten aufmerksam zu machen, etwa die Arbeitszeiten, die sehr belastend sein können, und die oftmals geringe Wertschätzung für Bäuerinnen und Bauern. Wie sie selbst ihren Alltag meistert und wo sie ihre Kraft hernimmt, erzählt sie bei „Säg amol“.

In Folge 3 am 4. Oktober trifft Stefan Krobath auf Markus Zerlauth. Der gebürtige Feldkircher arbeitet seit 25 Jahren am internationalen Forschungszentrum CERN bei Genf in der Schweiz und steht heute an der Spitze eines der spektakulärsten Forschungsprojekte der Welt. Er ist für den Teilchenbeschleuniger „LHC“ verantwortlich. Im Podcast erzählt der Top-Manager über die gewaltige Maschine tief unter der Erde und die damit verbundene Suche nach neuen Teilchen. Er spricht darüber, wie es sich anfühlt, an seinem Arbeitsplatz dem Urknall auf der Spur zu sein, und über die Verantwortung für ein Milliarden-Projekt, das die Grenzen unseres Wissens verschieben könnte.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Unser neues Format ‚Säg amol‘ ist ein Ort zum Zuhören – ohne Eile, ganz nahe an den Menschen. Vorarlbergerinnen und Vorarlberger erzählen aus ihrem Leben: ehrlich, manchmal überraschend und oft sehr berührend. Wenn sich unser Publikum in den Erzählungen unserer Gäste wiederfindet, haben wir unser Ziel erreicht.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wir leben alle in einer Medienwelt der Vielfalt, darum bieten wir diese spannenden Interviews überall dort an, wo unser Publikum sie konsumieren möchte. Als Radiosendung, mit den wichtigsten Passagen in ‚Vorarlberg heute‘ und als Videopodcast für unterwegs.“

Vanessa Schelling, Moderatorin „Säg amol“: „Mit ‚Säg amol‘ darf ich mit Menschen tiefere Gespräche führen, ein bisschen hinter die Fassade blicken und sicher richtig viele spannende Geschichten erfahren! Ich freue mich sehr, dass ich Philipp Lingg als meinen ersten Gast begrüßen darf – der war nämlich 2019, als ich im Radio angefangen habe, auch mein erster ‚Promi‘, den ich interviewen durfte.“

Nicole Oberhauser, Moderatorin „Säg amol“: „Ich freue mich riesig, in fremde Alltage einzutauchen und zu erfahren, wieso jemand Bäuerin, Schauspielerin oder Erfinderin wird. Die Vielfalt in Vorarlberg ist riesengroß. Was verbindet uns alle und was ist das Besondere? ‚Säg amol‘ liefert Antworten und viele spannende, lustige, überraschende und vielleicht auch traurige Momente.“

Stefan Krobath, Moderator „Säg amol“: „Mich interessiert nicht nur, was jemand macht, sondern vor allem, warum meine Gesprächspartnerinnen und -partner etwas machen, was sie geprägt hat, und was hinter den Personen steckt. Denn oft sind es nicht die großen Schlagzeilen, die einen Menschen interessant machen, sondern die kleinen Geschichten dahinter.“