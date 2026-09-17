FPÖ-Landbauer: „Vollbremsung jetzt! Spritpreis-Explosion erdrückt Pendler und Betriebe“

Sankt Pölten (OTS) -

„Es ist ein untragbarer Zustand und eine Schande, wenn Pendler und Eltern sich mittlerweile jede einzelne Strecke wohl überlegen müssen, weil die Spritpreise derzeit nur eine Richtung kennen: nach oben. Und die Verliererampel schaut wie gelähmt zu und rührt keinen Finger“, so FPÖ-Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer über die galoppierenden Preise an den heimischen Zapfsäulen.

Nur in den letzten 100 Tagen hat sich der Dieselpreis um 43 Cent, der Benzinpreis um 22 Cent verteuert. Ein Pendler, der pro Arbeitstag 100 Kilometer mit einem Dieselfahrzeug für die Arbeitswegstrecke zurücklegt, zahlt jetzt 52 Euro mehr als Anfang Juni 2026.

„Die sogenannte Spritpreisbremse der Verliererampel ist ein schlechter Witz und krachend gescheitert. Die Regierung lässt unsere Landsleute eiskalt im Stich und verkauft die Menschen für dumm. Die verantwortlichen Minister verschließen die Augen und halten sich die Ohren zu, während Arbeitnehmer und Betriebe mit Rekordsteuern abkassiert werden“, so Udo Landbauer weiter.

Seine Forderung: „CO2-Strafsteuer abschaffen, Mineralölsteuer halbieren! So schwer ist das nicht. Es braucht nur den Mut und den Willen, der eigenen Bevölkerung zu helfen. Wenn nicht bald die richtigen Maßnahmen getroffen werden, ist die Teuerung das Einzige, das ungebremst durchs Land rast, weil sich keiner mehr den Wahnsinn an der Zapfsäule leisten kann. Darum wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für diese unfähige Regierung, eine Vollbremsung hinzulegen und auszusteigen, um den Weg für Neuwahlen freizumachen, damit die FPÖ unter Volkskanzler Kickl diese Geisterfahrt beenden kann und das Land wieder auf Kurs bringt.“