Starkes Signal für Velden: Casinos Austria investiert über 3 Millionen Euro in die Zukunft des Standorts

Wien (OTS) -

Das Casino Velden setzt seinen konsequenten Investitionskurs fort und stärkt damit nachhaltig seine Rolle als Leitbetrieb im regionalen Tourismus. Für das Jahr 2027 sind weitere Investitionen in Höhe von über drei Millionen Euro vorgesehen. Damit werden ein modernes Beleuchtungskonzept, ein zusätzlicher Automatenbereich sowie ein neues Barkonzept umgesetzt. Bemerkenswert ist dabei der Zeitpunkt: Die Investitionen erfolgen bewusst vier Jahre vor Ablauf der aktuellen Konzessionslaufzeit und unterstreichen damit die langfristige strategische Bedeutung des Standorts Velden.

Kontinuität und klares Bekenntnis zum Standort

In den vergangenen fünf Jahren wurden bereits über 11 Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Casino Velden investiert. Die Mittel flossen insbesondere in Infrastruktur, Gebäudetechnik und die laufende Modernisierung des Angebots. Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart betont: „Diese Investitionen sind für uns ein klares Bekenntnis zum Casinostandort Velden, die Region sowie für ganz Kärnten. Dass wir auch vier Jahre vor Ablauf der Konzession in dieser Größenordnung investieren, zeigt, wie wichtig dieser Betrieb für Casinos Austria ist. Wir denken langfristig und entwickeln Velden gezielt weiter und stärken damit die wirtschaftliche Wertschöpfung und die touristische Attraktivität Österreichs.“

Innovation erfordert Raum

Ein zentraler Baustein der Weiterentwicklung ist die kontinuierliche Modernisierung des Automatenspiels. Durch die laufende Integration neuer Gerätegenerationen erwartet die Gäste ein moderner Automatenpark mit innovativen Spielkonzepten. Dies spiegelt die Innovationskraft der Branche wider – bringt aber auch neue Anforderungen mit sich: Die aktuellen Geräte brauchen bis zu 25 Prozent mehr Platz als frühere Modelle. Casino Velden Direktorin Marion Roseneder: „Mehr Fläche für die Spielautomaten ist eine Notwendigkeit in der Standortentwicklung, natürlich nutzen wir dann die Gelegenheit und schaffen einen neuen, attraktiven Bereich für unsere Gäste.“

Weiterentwicklung des Angebots: neue Akzente in der Gastronomie

Auch im Gastronomiebereich setzt das Casino Velden gezielt neue Impulse. Ein neues Barkonzept wird als Ganzjahresbetrieb geführt. Cuisino Standortleiter Marcel Vanic dazu: „Mit unserer neuen Bar setzen wir bewusst ein Zeichen für ein zeitgemäßes, verantwortungsvolles Angebot. Der Fokus auf alkoholfreie Drinks und Cocktails entspricht den veränderten Gästebedürfnissen und stärkt unsere Position als moderner, verantwortungsvoller Gastgeber.“

Stabiler Partner für Region und Tourismus

Als bedeutender Arbeitgeber und zentraler touristischer Leitbetrieb bleibt das Casino Velden ein verlässlicher Partner für die Region. Die aktuellen und geplanten Investitionen tragen dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit des Casinos langfristig zu sichern und Velden als hochwertige Ganzjahresdestination weiter zu stärken.

Im Zentrum aller Maßnahmen steht die nachhaltige Gesamtentwicklung des Standorts – mit Fokus auf Qualität, zeitgemäße Angebote und verantwortungsvolles Handeln. Laufend wird geprüft, wie bestehende Flächen und Angebote bestmöglich auf die Anforderungen eines modernen Betriebs ausgerichtet werden können.