Exklusiv bei SALESIANER: Schöffel PRO als starke Markenlösung für moderne Workwear in Österreich

Wien (OTS) -

Die SALESIANER Gruppe erweitert ihr Portfolio im Bereich moderner Arbeitsbekleidung und nimmt mit Schöffel PRO eine bekannte Premium-Marke in ihr Angebot auf. Damit erhalten Kundinnen und Kunden des Unternehmens künftig Zugang zu funktionaler und hochwertiger Markenbekleidung im Rahmen der professionellen Mietwäscheversorgung.

Schöffel PRO steht für die Verbindung aus über 200 Jahren Erfahrung im Bereich hochwertiger Bekleidung, technischer Innovation und konsequenter Nutzerorientierung. Die Marke wurde speziell entwickelt, um Arbeitsbekleidung funktionaler, individueller und zugleich wirtschaftlich verfügbar zu machen. Ziel ist es, Unternehmen nicht nur mit hochwertiger Kleidung auszustatten, sondern auch deren Markenidentität und Mitarbeiterbindung sichtbar zu stärken. Für die SALESIANER Gruppe bedeutet die Integration von Schöffel PRO eine klare Erweiterung des Mehrwertangebots für bestehende und neue Kunden im Mietwäschebereich. Neben Funktionalität und Verfügbarkeit rückt insbesondere der Markenfaktor stärker in den Fokus – als wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmensausstattung.

„Starke Marken spielen in der Arbeitsbekleidung eine zunehmend zentrale Rolle. Mit Schöffel PRO bieten wir unseren Kunden eine etablierte Marke, die Vertrauen schafft und die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem eigenen Unternehmen nachhaltig unterstützt. Das ist ein klarer Mehrwert für unser Gesamtangebot“, freut sich Victor Ioane, CEO der SALESIANER Gruppe, über die Portfolioerweiterung im Workwear-Segment. Ähnlich sieht es Michael Celeric, Head of Sales der SALESIANER Gruppe: „Die Anforderungen an moderne Arbeitsbekleidung steigen kontinuierlich – sowohl funktional als auch im Hinblick auf Markenwirkung und Corporate Identity. Mit Schöffel PRO konnten wir einen renommierten Anbieter als exklusiven Partner für den österreichischen Mietwäschebereich gewinnen und damit unser Angebot gezielt erweitern. Unsere Kunden profitieren von zeitgemäßen Lösungen, die Qualität, Innovation und Markenstärke vereinen.“

Mit der Aufnahme von Schöffel PRO setzt die SALESIANER Gruppe einen weiteren Schritt in Richtung ganzheitlicher Workwear-Lösungen, die über reine Versorgung hinausgehen und Unternehmen in ihrer Außenwirkung sowie internen Identifikation unterstützen.

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 110 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene und hoher Versorgungssicherheit.